ЕС направит двух высокопоставленных чиновников на переговоры в Абу-Даби — Politico

$45.320.1250.650.40
ukenru
12:57 • 3112 просмотра
В Абу-Даби состоятся трёхсторонние переговоры, с европейцами запланирована координация - Умеров
11:19 • 11223 просмотра
Рада поддержала создание Космических сил ВСУ - что предусматривается
10:30 • 13578 просмотра
Генштаб подтвердил поражение под петербургом завода, задействованного в обеспечении топливом "Искандеров"
09:55 • 13230 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 12 областей, введены аварийные отключения
09:19 • 14235 просмотра
Звонок Путину вызвал дипломатический раскол в Европе по поводу переговоров об Украине — Politico
08:52 • 11907 просмотра
ЕС запустит для Украины специальный механизм помощи после ударов РФ — Зеленский
Эксклюзив
08:23 • 14493 просмотра
Дело о врачебной халатности врачей Odrex: суд провёл первое заседание в ноябре
9 ноября, 06:00 • 20874 просмотра
Курс валют на 9 ноября: НБУ резко "обвалил" евро
9 ноября, 02:55 • 19560 просмотра
Трамп подтвердил визит в Китай и встречу с Путиным и Си
9 ноября, 00:51 • 26996 просмотра
Рубио назвал гарантии безопасности главной темой переговоров в Абу-Даби
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Что празднуют 9 ноября в Украине и мире9 ноября, 03:57 • 8376 просмотра
Премьер-министр Финляндии призвал Европу жёстче реагировать на гибридные действия России9 ноября, 04:28 • 10694 просмотра
Трамп допустил получение Украиной "иной формы" после войны9 ноября, 06:28 • 17377 просмотра
Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём10:04 • 12105 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo10:48 • 7572 просмотра
публикации
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 45264 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 66586 просмотра
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 87437 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 116605 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 87733 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Урсула фон дер Ляйен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда12:44 • 1748 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo10:48 • 7622 просмотра
Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём10:04 • 12133 просмотра
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 43750 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 45606 просмотра
Актуальное
Отопление
Фильм
Сериал
FAB-500
Хранитель

ЕС направит двух высокопоставленных чиновников на переговоры в Абу-Даби — Politico

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Бьорн Зайберт и Анна-Мария Бура возглавят делегацию ЕС на переговорах 10–11 ноября. Европейцев могут не допустить в переговорную комнату.

ЕС направит двух высокопоставленных чиновников на переговоры в Абу-Даби — Politico

На переговоры по завершению войны России против Украины, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби, отправится команда высокопоставленных чиновников Европейской комиссии и Европейского совета. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Европейскую команду возглавят руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и советница президента Европейского совета по вопросам внешней политики Анна-Мария Бура.

Председатель Еврокомиссии подтвердила, что ЕС будет представлен на переговорах вместе с партнерами.

Кроме представителей ЕС, на переговорах будут присутствовать советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании, сообщил немецкий чиновник и два дипломата ЕС.

Немецкий чиновник также сказал Politico, что формат переговоров «будет определяться по мере продвижения дискуссий». Другой чиновник ЕС сказал, что европейцев в переговорной комнате не будет.

песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без представителей Европы 09.11.26, 14:23 • 1322 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский совет
Абу-Даби
Франция
Великобритания
Германия
Урсула фон дер Ляйен
Украина