ЕС направит двух высокопоставленных чиновников на переговоры в Абу-Даби — Politico
Киев • УНН
Бьорн Зайберт и Анна-Мария Бура возглавят делегацию ЕС на переговорах 10–11 ноября. Европейцев могут не допустить в переговорную комнату.
На переговоры по завершению войны России против Украины, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби, отправится команда высокопоставленных чиновников Европейской комиссии и Европейского совета. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Европейскую команду возглавят руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и советница президента Европейского совета по вопросам внешней политики Анна-Мария Бура.
Председатель Еврокомиссии подтвердила, что ЕС будет представлен на переговорах вместе с партнерами.
Кроме представителей ЕС, на переговорах будут присутствовать советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании, сообщил немецкий чиновник и два дипломата ЕС.
Немецкий чиновник также сказал Politico, что формат переговоров «будет определяться по мере продвижения дискуссий». Другой чиновник ЕС сказал, что европейцев в переговорной комнате не будет.
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