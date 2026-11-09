Кушнер и Виткофф проведут "тесные консультации" с представителями Украины, ЕС и НАТО перед переговорами в Абу-Даби
Киев • УНН
Представители США встретятся с Украиной, ЕС и союзниками перед первыми с февраля трехсторонними переговорами. Обсудят безопасность, мир и восстановление.
Спецпредставители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф перед началом переговоров в Абу-Даби проведут «тесные консультации» с партнёрами из Украины и ЕС по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины, передаёт УНН.
Детали
По словам Кушнера, США прилагают значительные усилия для поиска путём переговоров решения, которое сможет обеспечить длительный мир и создать условия для существования суверенной, безопасной и процветающей Украины в рамках более стабильной системы европейской безопасности.
Перед началом двухдневных трёхсторонних переговоров с участием Украины и России в Абу-Даби я вместе со спецпредставителем Стивом Уиткоффом встречусь с нашими партнёрами из Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии. Цель — продолжить тесные консультации и координацию по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины, которые мы проводили на протяжении последних нескольких недель
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Он также напомнил, что это будут первые трёхсторонние переговоры с февраля.
Опираясь на наши отдельные консультации с обеими сторонами, мы стремимся собрать Украину и Россию вместе для прямого обсуждения их озабоченностей в сфере безопасности в послевоенный период, а также предложений и возможных путей решения. Мы надеемся, что эти дискуссии позволят найти точки соприкосновения, выработать практические решения и придать импульс переходу к следующему этапу переговоров
В конечном счёте, по словам Кушнера, достижение всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования потребует также прямого диалога между Россией и нашими европейскими партнёрами по поводу более широких договорённостей в сфере безопасности, которые их касаются.
Мы надеемся, что обсуждения в Абу-Даби создадут условия для начала такого диалога в ближайшем будущем в рамках более широкого многостороннего процесса. Наша работа сосредоточена на четырёх взаимосвязанных приоритетах: прекращение боевых действий; разработка надёжных послевоенных гарантий безопасности и механизмов, снижающих риск возобновления конфликта; подготовка комплексного плана экономического развития и процветания Украины; а также внедрение гуманитарных мер для облегчения страданий и преодоления последствий войны для людей. Вместе с Украиной, ЕС и другими европейскими партнёрами мы работаем над решением масштабных послевоенных финансовых потребностей Украины и задач по её восстановлению, поддержкой критически важной инфраструктуры, привлечением частных инвестиций, а также созданием условий для долгосрочного экономического роста и самодостаточности. Мы также работаем со сторонами над важными гуманитарными вопросами, в частности по поводу возвращения пленных и гражданских лиц, а также над практическими мерами, направленными на облегчение страданий и уменьшение человеческих потерь вследствие этого конфликта
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По его словам, важной составляющей этого процесса является побуждение всех сторон серьёзно задуматься о том, что будет после войны. Обсуждая вопросы послевоенной безопасности, экономического восстановления и механизмов, необходимых для предотвращения будущих конфликтов, мы стремимся сместить акцент с управления войной на закладку фундамента для длительного мира.
Существующие европейские соглашения и институты безопасности служат важной основой для этой работы. Мы хотим опираться на то, что уже доказало свою эффективность, одновременно выявляя пробелы в существующих механизмах и определяя практические шаги для их совершенствования в будущем. Наши дискуссии будут сосредоточены на усилении консультаций, налаживании надежных каналов кризисной коммуникации, повышении военной транспарентности и внедрении взаимных мер по снижению рисков эскалации — и все это при полном уважении к суверенитету и праву каждого государства самостоятельно принимать решения. Этот конфликт является чрезвычайно сложным и запутанным. Мы осознаем, что впереди — непростые решения, поэтому подходим к этим обсуждениям решительно и реалистично. Мы надеемся добиться существенного прогресса, определить практический путь вперед и способствовать созданию условий для установления прочного мира