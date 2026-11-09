Буданов заявил, что в Абу-Даби уделят внимание гуманитарному треку — на какой результат рассчитывает глава ОП

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что на переговорах в Абу-Даби планируют уделить большое внимание гуманитарному треку — необходимо интенсифицировать обмены пленными, передает УНН.

Направляюсь в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в переговорах. Важно, что дипломатический процесс продолжается. Украина как никто другой стремится к скорейшему окончанию этой ужасной войны. Очень надеюсь на конструктивный диалог — сообщил Буданов в Telegram.

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По его словам, планируем уделить большое внимание гуманитарному треку. Необходимо интенсифицировать обмены пленными.

Рассчитываю, что диалог в ОАЭ даст практический результат и мы сможем договориться о следующих этапах возвращения наших людей домой — резюмировал Глава ОП.

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Напомним

Как сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, украинская переговорная делегация направляется в Абу-Даби, где 10–11 ноября состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и рф. Там же в эти дни будут находиться представители Европы, с которыми состоятся отдельные координационные встречи.