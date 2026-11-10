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The New York Times
Financial Times

Прекращение огня в Украине даже не будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби — NYT

Киев • УНН

 • 5272 просмотра

Переговоры Украины, США и России сосредоточатся на архитектуре безопасности Европы. Эксперты не ожидают прогресса до весны.

Прекращение огня в Украине даже не будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби — NYT

На трехсторонних переговорах Украины, США и России, запланированных на 10–11 ноября в Абу-Даби, не планируют обсуждать прекращение огня и территориальные вопросы. Вместо этого американские посредники сосредоточатся на будущей архитектуре безопасности в Европе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Вашингтон хочет выяснить, станет ли Москва более сговорчивой, если привлечь ее к обсуждению будущего европейской безопасности.

Основной темой переговоров должны стать гарантии, которые могли бы предотвратить повторное начало войны в случае достижения мирной договоренности. В то же время Киев настаивал на том, чтобы сначала договориться о деэскалации до наступления зимы.

Когда ожидают реального прогресса

Собеседники NYT среди экспертов не прогнозируют существенных сдвигов в переговорах ранее весны. По их мнению, до того времени Кремль будет оценивать результаты зимних ударов по украинской энергетике.

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Сейчас одним из возможных результатов переговоров эксперты называют локальные перемирия по примеру Олешек.

Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, американскую будут представлять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а украинскую — Рустем Умеров.

В Абу-Даби также прибудут представители Еврокомиссии, Европейского совета, Франции, Германии и Великобритании. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейских представителей не допустят непосредственно к столу переговоров.

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Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
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