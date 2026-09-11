Командири рф використовують імена загиблих військових для фальсифікації виборів – "АТЕШ"

$44.650.1851.990.35
ukenru
04:42 • 7684 перегляди
У МЗС розповіли подробиці вчорашнього "замінування" Генконсульства України в Дюссельдорфі
04:32 • 8344 перегляди
У саратові після атаки дронів загорівся логістичний центр Ozon – ASTRAPhotoVideo
04:23 • 8188 перегляди
У Києві внаслідок нічної атаки рф постраждали 8 людей, горіла багатоповерхівкаPhoto
03:47 • 10290 перегляди
У Лівані зафіксували землетрус магнітудою 4,1 після підриву Ізраїлем тунелів "Хезболли"Video
03:15 • 11017 перегляди
Іран відновив виробництво балістичних ракет, яке США називали "фактично знищеним"
02:37 • 10963 перегляди
Супутникові знімки показали наслідки удару по 3 носіях "Калібрів" у новоросійськуPhoto
01:56 • 10966 перегляди
У Китаї та рф вже використовують ШІ Anthropic для кібератак, стеження та розробки небезпечних технологій
00:39 • 11716 перегляди
Ціни на нафту підскочили більш ніж на 6% через загострення на Близькому Сході
00:29 • 10485 перегляди
На саратовському НПЗ зафіксували пожежу на тлі атаки дронів – ASTRAPhoto
00:17 • 11255 перегляди
російські дрони летіли атакувати Україну, але через роботу РЕБ опинилися в Литві – командувач армії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.4м/с
68%
750мм
Популярнi новини
Мільйони дронів для України: Канада планує передавати ЗСУ третину свого виробництва10 вересня, 19:49 • 7426 перегляди
Україна розпочала переговори про підключення до секретних супутникових систем ЄС10 вересня, 20:44 • 9418 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом10 вересня, 22:06 • 12351 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto10 вересня, 23:07 • 12859 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto00:05 • 11808 перегляди
Публікації
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 27937 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 42139 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 43028 перегляди
Чому під час стресу ми починаємо їсти більше і як зупинити емоційне переїдання
Ексклюзив
10 вересня, 06:57 • 50110 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 63295 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Джей Ді Венс
Олег Крот
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Канада
Іран
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі02:06 • 6090 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto00:05 • 11960 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto10 вересня, 23:07 • 13000 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом10 вересня, 22:06 • 12488 перегляди
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії10 вересня, 01:05 • 43432 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Фільм

Командири рф використовують імена загиблих військових для фальсифікації виборів – "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 428 перегляди

В «АТЕШ» заявили, що командири рф в окупованій Запорізькій області оформлюють бюлетені за загиблих військових. Мета — забезпечити голоси за «єдину росію».

Командири рф використовують імена загиблих військових для фальсифікації виборів – "АТЕШ"

Командування російських військ на окупованій частині Запорізької області нібито використовує імена загиблих військовослужбовців для голосування на виборах до держдуми рф. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на своїх агентів, пише УНН.

Деталі

За даними руху, у 291-му мотострілецькому полку отримали негласну вказівку забезпечити визначену кількість голосів за "единую россию". Однак через значні втрати фактичної чисельності особового складу для виконання встановленого показника нібито не вистачає.

Бюлетені заповнюють за "мертві душі"

В "АТЕШ" стверджують, що штаб полку навмисно затримує оформлення документів про загибель та зникнення військових безвісти. Їхні імена після цього використовують для заповнення бюлетенів, які передають у Мелітополі, Бердянську та Токмаку.

російські партії продають силовикам місця в тилу та окупаційній владі за мільйони рублів – "АТЕШ"01.09.26, 07:13 • 4643 перегляди

Рух назвав імена трьох російських військових, які, за його даними, вже загинули, але продовжують значитися у документах та нібито "голосувати": розвідник, солдат замір кажаров, командир танка, старший сержант валентин александров та стрілець, єфрейтор валерій карпенко.

В "АТЕШ" також заявляють, що подібну практику можуть застосовувати й в інших російських підрозділах для одночасного приховування реальних втрат і виконання встановлених показників підтримки влади.

рф планує призивати на службу людей із важкими хворобами - "АТЕШ"08.09.26, 08:51 • 4130 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Запорізька область
Токмак
Бердянськ
Мелітополь