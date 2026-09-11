Командири рф використовують імена загиблих військових для фальсифікації виборів – "АТЕШ"

Командування російських військ на окупованій частині Запорізької області нібито використовує імена загиблих військовослужбовців для голосування на виборах до держдуми рф. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на своїх агентів, пише УНН.

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За даними руху, у 291-му мотострілецькому полку отримали негласну вказівку забезпечити визначену кількість голосів за "единую россию". Однак через значні втрати фактичної чисельності особового складу для виконання встановленого показника нібито не вистачає.

Бюлетені заповнюють за "мертві душі"

В "АТЕШ" стверджують, що штаб полку навмисно затримує оформлення документів про загибель та зникнення військових безвісти. Їхні імена після цього використовують для заповнення бюлетенів, які передають у Мелітополі, Бердянську та Токмаку.

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Рух назвав імена трьох російських військових, які, за його даними, вже загинули, але продовжують значитися у документах та нібито "голосувати": розвідник, солдат замір кажаров, командир танка, старший сержант валентин александров та стрілець, єфрейтор валерій карпенко.

В "АТЕШ" також заявляють, що подібну практику можуть застосовувати й в інших російських підрозділах для одночасного приховування реальних втрат і виконання встановлених показників підтримки влади.

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