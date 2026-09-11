Командование российских войск на оккупированной части Запорожской области якобы использует имена погибших военнослужащих для голосования на выборах в Госдуму рф. Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» со ссылкой на своих агентов, пишет УНН.

Детали

По данным движения, в 291-м мотострелковом полку получили негласное указание обеспечить определённое количество голосов за «Единую Россию». Однако из-за значительных потерь фактической численности личного состава для выполнения установленного показателя якобы не хватает.

Бюллетени заполняют за «мёртвые души»

В «АТЕШ» утверждают, что штаб полка намеренно задерживает оформление документов о гибели и исчезновении военнослужащих без вести. Их имена после этого используют для заполнения бюллетеней, которые передают в Мелитополе, Бердянске и Токмаке.

российские партии продают силовикам места в тылу и в оккупационных властях за миллионы рублей — «АТЕШ»

Движение назвало имена трёх российских военнослужащих, которые, по его данным, уже погибли, но продолжают числиться в документах и якобы «голосовать»: разведчик, солдат Замир Кажаров, командир танка, старший сержант Валентин Александров и стрелок, ефрейтор Валерий Карпенко.

В «АТЕШ» также заявляют, что подобную практику могут применять и в других российских подразделениях для одновременного сокрытия реальных потерь и выполнения установленных показателей поддержки власти.

рф планирует призывать на службу людей с тяжелыми заболеваниями - "АТЕШ"