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российские партии продают силовикам места в тылу и в оккупационных властях за миллионы рублей — «АТЕШ»

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

«АТЕШ» заявил о продаже переводов в тыловые подразделения и должностей в оккупационных органах власти за суммы от 2 млн рублей.

российские партии продают силовикам места в тылу и в оккупационных властях за миллионы рублей — «АТЕШ»

Представители российских политических партий якобы предлагают военнослужащим и силовикам перевод в «медийные» подразделения и перспективу получить должности в оккупационных администрациях в обмен на суммы от 2 млн рублей. Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» со ссылкой на своего агента в оккупационной администрации, пишет УНН.

Детали

По данным движения, схема действует на фоне подготовки к сентябрьским псевдовыборам на оккупированных территориях. российские власти стремятся включать военнослужащих в избирательные списки, создавая образ поддержки ветеранов войны против Украины.

Особое внимание, как утверждает «АТЕШ», уделяют таким формированиям, как БАРС-32 имени Судоплатова, батальон имени Богдана Хмельницкого и отдельный батальон имени Максима Кривоноса.

За перевод якобы требуют от 2 млн рублей

По информации партизан, военнослужащих регулярных частей рф, сотрудников Росгвардии и полиции агитируют переходить в эти подразделения. Взамен им якобы предлагают лучшие условия службы, обеспечение и возможность оставаться в тылу без отправки на передовую.

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«АТЕШ» утверждает, что стоимость такого перевода начинается от 2 млн рублей, а платежи проводят через «Фонд содействия безопасности и обороне имени Павла Судоплатова», который движение связывает с главой оккупационной администрации части Запорожской области евгением балицким.

Кроме более безопасного места службы, участникам схемы якобы обещают перспективу получить должности в структурах оккупационной власти. Независимого подтверждения обнародованной «АТЕШ» информации пока нет.

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Степан Гафтко

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