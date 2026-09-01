російські партії продають силовикам місця в тилу та окупаційній владі за мільйони рублів – "АТЕШ"

Представники російських політичних партій нібито пропонують військовим і силовикам переведення до "медійних" підрозділів та перспективу отримати посади в окупаційних адміністраціях в обмін на суми від 2 млн рублів. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на свого агента в окупаційній адміністрації, пише УНН.

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За даними руху, схема діє на тлі підготовки до вересневих псевдовиборів на окупованих територіях. російська влада прагне включати військовослужбовців до виборчих списків, створюючи образ підтримки ветеранів війни проти України.

Особливу увагу, як стверджує "АТЕШ", приділяють таким формуванням, як БАРС-32 імені Судоплатова, батальйон імені Богдана Хмельницького та окремий батальйон імені Максима Кривоноса.

За переведення нібито вимагають від 2 млн рублів

За інформацією партизанів, військовослужбовців регулярних частин рф, співробітників росгвардії та поліції агітують переходити до цих підрозділів. Натомість їм нібито пропонують кращі умови служби, забезпечення та можливість залишатися в тилу без відправлення на передову.

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"АТЕШ" стверджує, що вартість такого переведення починається від 2 млн рублів, а платежі проводять через "Фонд сприяння безпеці та обороні імені Павла Судоплатова", який рух пов'язує з головою окупаційної адміністрації частини Запорізької області євгеном балицьким.

Крім безпечнішого місця служби, учасникам схеми нібито обіцяють перспективу отримати посади у структурах окупаційної влади. Незалежного підтвердження оприлюдненій "АТЕШ" інформації наразі немає.

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