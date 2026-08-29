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путін закликав залучити "кожного" росіянина до "спільної перемоги"

Київ • УНН

 • 56 перегляди

путін заявив, що внесок кожного громадянина потрібен для перемоги й розвитку рф. Ветеранів війни він хоче залучати до економіки та управління.

путін закликав залучити "кожного" росіянина до "спільної перемоги"

Диктатор рф володимир путін заявив, що для "спільної перемоги" та подальшого розвитку росії необхідний внесок кожного громадянина країни. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на виступ путіна на пленарному засіданні форуму "Сильні ідеї для нового часу", пише УНН.

Деталі

За словами путіна, росія зараз нібито веде боротьбу за майбутнє наступних поколінь та "зміцнення суверенітету". Він заявив, що до цього мають долучитися представники різних сфер.

Для нашої спільної перемоги, для успішного, впевненого розвитку країни важливий внесок кожного – волонтерів, співробітників НКО та установ соціальної сфери, управлінців, інженерів, робітників і, звичайно ж, підприємців

– заявив путін.

Ветеранів війни хочуть залучати до економіки та управління

путін також закликав збільшувати використання російських товарів і технологій, щоб ними, за його словами, користувалися по всій країні – від калінінграда до владивостока.

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Окремо він порушив питання працевлаштування російських військових після їхнього повернення з війни проти України. путін заявив про необхідність забезпечити їм можливості для "самореалізації у мирному житті".

Обов'язок держави та суспільства – зробити так, щоб кожен ветеран спеціальної воєнної операції міг і надалі служити вітчизні, але вже в економіці, управлінні, соціальній сфері

– заявив президент рф.

рф щомісяця втрачає на 6 тисяч військових більше, ніж встигає набрати – The Guardian28.08.26, 23:32 • 1070 переглядiв

Степан Гафтко

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