путин призвал привлечь "каждого" россиянина к "общей победе"

$44.540.0351.860.15
ukenru
23:54 • 346 просмотра
Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории» между США и ВенесуэлойPhoto
23:27 • 1828 просмотра
В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВАVideo
20:21 • 13491 просмотра
"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области
28 августа, 17:06 • 29268 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
28 августа, 16:13 • 28593 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 38729 просмотра
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
28 августа, 12:36 • 29084 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
28 августа, 12:21 • 39651 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
28 августа, 11:37 • 20993 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
28 августа, 10:21 • 20446 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.3м/с
75%
756мм
Популярные новости
Украине необходимо мобилизовать не менее 30 000 человек ежемесячно - Буданов28 августа, 14:21 • 8926 просмотра
В Германии виноград собирают рекордно рано из-за жары: ожидается, что урожай будет меньше28 августа, 15:39 • 4862 просмотра
На Житомирской трассе возле Киева произошёл взрыв, предварительно, с последующей детонациейVideo18:41 • 14088 просмотра
На фоне взрывов на трассе Киев — Чоп перекрыли движение с 15-го по 32-й кмPhoto19:02 • 5270 просмотра
В Киевской области после атаки рф горят склады — в ОВА призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за взрывов19:27 • 14752 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 38729 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 34943 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 39651 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 39294 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 39005 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Джон Ратклифф
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Германия
Соединённые Штаты
Харьков
Реклама
УНН Lite
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto22:05 • 1368 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 64306 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 95001 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 91560 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 130215 просмотра
Актуальное
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale
Хранитель
Социальная сеть
Financial Times

путин призвал привлечь "каждого" россиянина к "общей победе"

Киев • УНН

 • 476 просмотра

путин заявил, что вклад каждого гражданина необходим для победы и развития РФ. Ветеранов войны он хочет привлекать к экономике и управлению.

путин призвал привлечь "каждого" россиянина к "общей победе"

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что для "общей победы" и дальнейшего развития России необходим вклад каждого гражданина страны. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на выступление Путина на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", пишет УНН.

Детали

По словам Путина, Россия сейчас якобы ведет борьбу за будущее следующих поколений и "укрепление суверенитета". Он заявил, что к этому должны присоединиться представители различных сфер.

Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого — волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей

— заявил Путин.

Ветеранов войны хотят привлекать к экономике и управлению

Путин также призвал увеличивать использование российских товаров и технологий, чтобы ими, по его словам, пользовались по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

Вербовщики рф спаивают жителей Донецка и вынуждают их подписывать контракты с армией — АТЕШ28.08.26, 07:35 • 3806 просмотров

Отдельно он затронул вопрос трудоустройства российских военных после их возвращения с войны против Украины. Путин заявил о необходимости обеспечить им возможности для "самореализации в мирной жизни".

Обязанность государства и общества — сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, управлении, социальной сфере

— заявил президент РФ.

рф ежемесячно теряет на 6 тысяч военнослужащих больше, чем успевает набрать, — The Guardian28.08.26, 23:32 • 1236 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Украина