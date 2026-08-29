путин призвал привлечь "каждого" россиянина к "общей победе"

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что для "общей победы" и дальнейшего развития России необходим вклад каждого гражданина страны. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на выступление Путина на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", пишет УНН.

По словам Путина, Россия сейчас якобы ведет борьбу за будущее следующих поколений и "укрепление суверенитета". Он заявил, что к этому должны присоединиться представители различных сфер.

Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого — волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей

Путин также призвал увеличивать использование российских товаров и технологий, чтобы ими, по его словам, пользовались по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

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Отдельно он затронул вопрос трудоустройства российских военных после их возвращения с войны против Украины. Путин заявил о необходимости обеспечить им возможности для "самореализации в мирной жизни".

Обязанность государства и общества — сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, управлении, социальной сфере