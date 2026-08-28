Вербовщики рф спаивают жителей Донецка и вынуждают их подписывать контракты с армией — АТЕШ
Киев • УНН
В оккупированном Донецке вербовщики ищут нетрезвых мужчин и под давлением заставляют их подписывать контракты. АТЕШ ожидает мобилизацию до 600 тысяч человек в сентябре.
В оккупированном Донецке российские силы организовали схему принудительного рекрутинга местных жителей для пополнения штурмовых подразделений. Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ», пишет УНН.
Детали
Группы вербовщиков разыскивают мужчин в барах и на улицах города, ориентируясь на лиц в состоянии алкогольного опьянения. Затем людей доставляют в военные комиссариаты, где под психологическим и физическим давлением заставляют подписывать контракты для участия в боевых действиях.
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Первые новобранцы, привлечённые по этой схеме, уже оказались в составе 328-го гвардейского десантно-штурмового полка на Запорожском направлении и 77-го отдельного мотострелкового полка в Донецкой области. Командование использует их для восполнения потерь в подразделениях, которые непрерывно задействуют в штурмовых операциях.
Подготовка к новой волне принудительного призыва
«АТЕШ» сообщает, что принудительное подписание документов и скрытая мобилизация на захваченных территориях происходят непрерывно. Полученные данные указывают на то, что российский режим планирует начать в сентябре масштабную мобилизационную кампанию, в ходе которой намерен призвать до 600 тысяч человек.
Партизаны призывают военнослужащих противодействовать такому вербовочному процессу, передавать важную информацию и срывать плановые мероприятия по пополнению сил оккупантов.
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