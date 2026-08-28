Военкоматам РФ хотят открыть доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных
Киев • УНН
Минобороны РФ подготовило проект приказа о доступе военкоматов к данным военнообязанных и их родственников. Речь идет о финансах, здоровье, судимостях и политическом статусе.
Военкоматы в России смогут запрашивать у государственных органов, а также государственных и частных организаций широкий спектр информации о военнообязанных и их близких. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство обороны РФ, пишет УНН.
Детали
Речь идет, в частности, о данных о банковских счетах и вкладах, доходах, кредитах и долгах, банкротстве, работе и предпринимательской деятельности, зарегистрированных автомобилях, ДТП, месте жительства и номерах телефонов.
Медицинские учреждения, согласно проекту, должны предоставлять информацию о психических расстройствах, наркозависимости, алкоголизме, токсикомании, туберкулезе, ВИЧ, гепатитах B и C, а также инвалидности.
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Кроме того, военкоматы смогут получать сведения об уголовных производствах, статусе подозреваемого или обвиняемого, розыске, судимостях, пребывании в местах лишения свободы, административных правонарушениях и исполнительных производствах.
Отдельно предусмотрен доступ к данным о семейном положении, участии в политических общественных объединениях и нахождении в реестре "иностранных агентов". Аналогичную информацию военные смогут запрашивать в отношении супругов, родителей, детей, братьев и сестер военнообязанных, а также родственников их супругов.
Проект приказа подготовило 12-е Главное управление Министерства обороны РФ.
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