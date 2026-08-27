россия готовится к возможным последствиям новой мобилизации - ГУР и СВР

российское руководство готовит меры на случай социальных и экономических последствий усиления военного режима. Такую информацию Главного управления разведки и Службы внешней разведки обнародовали на сайте Офиса президента, передает УНН.

российское руководство готовит комплекс мер силового реагирования на возможные негативные социальные и экономические последствия перевода городов и регионов на более жесткий военный режим. Во внутренних российских документах необходимость дополнительной волны мобилизации обосновывается значительным ростом в регионах недовольства войной (показатели недовольства доходят до 69%) и, соответственно, сокращением числа желающих добровольно заключить контракт

Согласно информации разведки, наибольшие проблемы с набором контрактников фиксируют в Орловском и Владимирском регионах, а также в Дагестане. Кроме того, фиксируется тенденция к дальнейшему снижению показателей и во многих других российских регионах.

По сравнению с 2025 годом в части регионов на 30–40% сократилось количество должников, спецконтингента из числа осужденных и криминальных элементов, мигрантов и других категорий, которые долгое время были основной базой для заключения контрактов на службу в российской армии и участия в войне. Провалилась кампания по рекрутингу студентов, к которой было привлечено абсолютное большинство российских вузов