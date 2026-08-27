россия готовится к возможным последствиям новой мобилизации - ГУР и СВР
Киев • УНН
Разведка сообщает о подготовке рф к новой мобилизации и усилению принудительных мер. Решение могут принять после выборов 18–20 сентября.
российское руководство готовит меры на случай социальных и экономических последствий усиления военного режима. Такую информацию Главного управления разведки и Службы внешней разведки обнародовали на сайте Офиса президента, передает УНН.
Детали
российское руководство готовит комплекс мер силового реагирования на возможные негативные социальные и экономические последствия перевода городов и регионов на более жесткий военный режим. Во внутренних российских документах необходимость дополнительной волны мобилизации обосновывается значительным ростом в регионах недовольства войной (показатели недовольства доходят до 69%) и, соответственно, сокращением числа желающих добровольно заключить контракт
Согласно информации разведки, наибольшие проблемы с набором контрактников фиксируют в Орловском и Владимирском регионах, а также в Дагестане. Кроме того, фиксируется тенденция к дальнейшему снижению показателей и во многих других российских регионах.
По сравнению с 2025 годом в части регионов на 30–40% сократилось количество должников, спецконтингента из числа осужденных и криминальных элементов, мигрантов и других категорий, которые долгое время были основной базой для заключения контрактов на службу в российской армии и участия в войне. Провалилась кампания по рекрутингу студентов, к которой было привлечено абсолютное большинство российских вузов
Также российское руководство планирует усилить персональную ответственность региональных властей и расширить полномочия правоохранительных органов. Так, в рф уже действует система вручения электронных мобилизационных предписаний, а также разрабатываются дополнительные меры принуждения.
Запрет на выезд за пределы россии, получение займов, покупку / продажу недвижимости, аннулирование водительского удостоверения, блокирование средств на банковских счетах и тому подобное. На предприятиях расширяется комплектование отделов по мобилизационной работе и воинскому учету. По состоянию на конец июля 2026 года на электронных платформах по трудоустройству уже зафиксировано размещение более 2,5 тысячи новых вакансий для комплектования указанных мобилизационных подразделений предприятий
По данным ГУР МО и СВР, вероятнее всего, решение о новой мобилизации российское руководство может принять после проведения "выборов" в госдуму рф, запланированных на 18–20 сентября этого года.
Напомним
российские военные по всей стране проводят учения для проверки готовности к возможной новой волне мобилизации, однако кремль пока не принял соответствующего решения.