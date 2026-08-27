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росія готується до можливих наслідків нової мобілізації – ГУР та СЗР

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Розвідка повідомляє про підготовку рф до нової мобілізації та посилення примусових заходів. Рішення можуть ухвалити після виборів 18–20 вересня.

росія готується до можливих наслідків нової мобілізації – ГУР та СЗР

російське керівництво готує заходи на випадок соціальних та економічних наслідків посилення воєнного режиму. Таку інформацію Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки оприлюднили на сайті Офісу президента, передає УНН.

Деталі

російське керівництво готує комплекс заходів силового реагування на можливі негативні соціальні та економічні наслідки переведення міст і регіонів на більш жорсткий воєнний режим. У внутрішніх російських документах необхідність додаткової хвилі мобілізації обґрунтовується значним зростанням у регіонах незадоволення війною (показники незадоволення доходять до 69%) та, відповідно, скороченням охочих добровільно укласти контракт

- йдеться у дописі.

Згідно з інформацією розвідки, найбільші проблеми з набором контрактників фіксують в Орловському та Володимирському регіонах, а також у Дагестані. Крім того, фіксується тенденція до подальшого зниження показників і в багатьох інших російських регіонах.

Порівняно з 2025 роком у частині регіонів на 30–40% скоротилася кількість боржників, спецконтингенту з-поміж засуджених і кримінальних елементів, мігрантів та інших категорій, які тривалий час були основною базою контрактування для служби в російській армії та участі у війні. Провалилась кампанія рекрутингу студентів, до якої була залучена абсолютна більшість російських вишів

- йдеться у дописі.

Також, російське керівництво планує посилити персональну відповідальність регіональної влади та розширити повноваження правоохоронних органів. Так, у рф уже діє система вручення електронних мобілізаційних приписів, а також розробляються додаткові заходи примусу.

Заборона виїзду за межі росії, отримання позик, купівлі / продажу нерухомості, анулювання водійського посвідчення, блокування коштів на банківських рахунках тощо. На підприємствах розширюється комплектування відділів із мобілізаційної роботи та військового обліку. Станом на кінець липня 2026 року на електронних платформах із працевлаштування вже зафіксовано розміщення понад 2,5 тисяч нових вакансій для комплектування зазначених мобілізаційних підрозділів підприємств

- йдеться у дописі.

За даними ГУР МО та СЗР, найімовірніше, рішення щодо нової мобілізації російське керівництво може ухвалити після проведення "виборів" до рерждуми рф, запланованих на 18-20 вересня цього року.

Нагадаємо

російські військові по всій країні проводять навчання для перевірки готовності до можливої нової хвилі мобілізації, однак кремль поки не ухвалив відповідного рішення.

Алла Кіосак

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