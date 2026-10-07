Сили оборони знищили на Донбасі унікальну машину заряджання ЗРК "БУК-М3"

$45.060.0750.480.05
ukenru
21:20 • 9486 перегляди
У середу посли ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти росії з 2022 року - Reuters
19:54 • 14598 перегляди
Повітряні сили зафіксували зліт трьох ворожих бомбардувальників Ту-160
19:24 • 13267 перегляди
Українські військові "відмінусували" на Покровському напрямку 47 окупантів - Генштаб
18:06 • 16927 перегляди
В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду
6 жовтня, 17:45 • 16583 перегляди
До проєкту Держбюджету-2027 подали 5236 поправок - у Раді заявили про рекорд
6 жовтня, 17:16 • 9588 перегляди
Повітряні сили готові - Зеленський ще раз попередив українців про підготовку масованого удару рф
6 жовтня, 16:54 • 23400 перегляди
Загиблий пілот винищувача Марат Мамбетов - Герой України: що відомо про командира "Привидів Києва"Photo
6 жовтня, 14:14 • 19785 перегляди
В Україні стартують скорочення у держорганах, заступників у міністрів стане менше на 20%
6 жовтня, 13:57 • 16403 перегляди
рф зобов’язали виплатити ПриватБанку понад 327 млн доларів за незаконну експропріацію активів у Криму
6 жовтня, 13:06 • 17366 перегляди
Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу НАТО - до чого тут поставки зброї в Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
67%
751мм
Популярнi новини
У Ковелі чоловік узяв сокиру з вітрини гіпермаркету й поранив трьох людей6 жовтня, 14:50 • 22606 перегляди
У Києві відновили пошкоджену російською атакою ділянку Північного мосту6 жовтня, 15:05 • 4880 перегляди
Лінію електропередач планують збудувати між Румунією і Молдовою, її назвуть на честь Трампа6 жовтня, 15:35 • 14983 перегляди
"Ніби втратив здатність формулювати слова" - нобелівський лауреат з медицини Дейссерот розповів, як дізнався про перемогу6 жовтня, 16:20 • 12211 перегляди
Секретний гонорар і майже 18 млн доларів з бюджету: у Грузії спробували підрахувати вартість концерту Каньє Веста6 жовтня, 17:34 • 10876 перегляди
Публікації
Загиблий пілот винищувача Марат Мамбетов - Герой України: що відомо про командира "Привидів Києва"Photo6 жовтня, 16:54 • 23404 перегляди
У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський книжковий ярмарок - Україну представлять 44 видавництва6 жовтня, 13:38 • 28858 перегляди
Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі
Ексклюзив
6 жовтня, 13:03 • 27011 перегляди
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 79221 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою5 жовтня, 16:18 • 73876 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Секретний гонорар і майже 18 млн доларів з бюджету: у Грузії спробували підрахувати вартість концерту Каньє Веста6 жовтня, 17:34 • 10953 перегляди
"Ніби втратив здатність формулювати слова" - нобелівський лауреат з медицини Дейссерот розповів, як дізнався про перемогу6 жовтня, 16:20 • 12286 перегляди
Лінію електропередач планують збудувати між Румунією і Молдовою, її назвуть на честь Трампа6 жовтня, 15:35 • 15054 перегляди
У США проти McDonald's подали колективний позов - у чому звинувачують та яка позиція компанії6 жовтня, 13:46 • 18173 перегляди
Paramount закрила угоду з Warner Bros., створивши медіагіганта6 жовтня, 13:25 • 19875 перегляди
Актуальне
Бук (ЗРК)
Дія (сервіс)
BFM TV
МіГ-29
«Калібр» (сімейство ракет)

Сили оборони знищили на Донбасі унікальну машину заряджання ЗРК "БУК-М3"

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Оператори 3-ї штурмової бригади знищили транспортно-заряджальну машину "БУК-М3". Це єдине підтверджене ураження такої техніки.

Сили оборони знищили на Донбасі унікальну машину заряджання ЗРК "БУК-М3"

На Донбасі оператори 3-ї окремої штурмової бригади знищили унікальну ціль - машину заряджання зенітно-ракетного комплексу "БУК-М3". Про це повідомляє Третій армійський корпус і ділиться відповідним відео у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на сьогодні це єдине підтверджене ураження цієї техніки за час повномасштабної війни.

Бійці Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової вистежили і знищили транспортно-заряджальну машину, яка перевозила боєкомплект із зенітних керованих ракет для перезарядки ЗРК "БУК-М3". ... Філігранна робота операторів роти ударних крил взводу "Skyfom" на рубежах Третього армійського корпусу!

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Йдеться про ЗРК "БУК-М3", місце запуску БПЛА та інші об'єкти.

Зеленський показав роботу дронів-перехоплювачів для збиття реактивних “шахедів” 19.09.26, 14:36 • 6426 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
3-тя окрема штурмова бригада (Україна)
Бук (ЗРК)
Збройні сили України