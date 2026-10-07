Сили оборони знищили на Донбасі унікальну машину заряджання ЗРК "БУК-М3"

На Донбасі оператори 3-ї окремої штурмової бригади знищили унікальну ціль - машину заряджання зенітно-ракетного комплексу "БУК-М3". Про це повідомляє Третій армійський корпус і ділиться відповідним відео у Telegram, інформує УНН.

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Зазначається, що на сьогодні це єдине підтверджене ураження цієї техніки за час повномасштабної війни.

Бійці Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової вистежили і знищили транспортно-заряджальну машину, яка перевозила боєкомплект із зенітних керованих ракет для перезарядки ЗРК "БУК-М3". ... Філігранна робота операторів роти ударних крил взводу "Skyfom" на рубежах Третього армійського корпусу! - йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Йдеться про ЗРК "БУК-М3", місце запуску БПЛА та інші об'єкти.

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