Силы обороны уничтожили на Донбассе уникальную машину заряжания ЗРК «Бук-М3»

На Донбассе операторы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили уникальную цель — машину заряжания зенитно-ракетного комплекса "БУК-М3". Об этом сообщает Третий армейский корпус и делится соответствующим видео в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на сегодняшний день это единственное подтвержденное поражение этой техники за время полномасштабной войны.

Бойцы Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой выследили и уничтожили транспортно-заряжающую машину, которая перевозила боекомплект из зенитных управляемых ракет для перезарядки ЗРК "БУК-М3". ... Филигранная работа операторов роты ударных крыльев взвода "Skyfom" на рубежах Третьего армейского корпуса! — говорится в подписи к видео.

Напомним

3 октября и в ночь на 4 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов. Речь идет о ЗРК "БУК-М3", месте запуска БПЛА и других объектах.

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