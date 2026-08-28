Військкоматам рф хочуть відкрити доступ до даних про рахунки, здоров'я та судимості військовозобов'язаних

Військкомати в росії зможуть запитувати у державних органів, а також державних і приватних організацій широкий спектр інформації про військовозобов'язаних та їхніх близьких. Відповідний проєкт наказу підготувало Міністерство оборони рф, пише УНН.

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Йдеться, зокрема, про дані щодо банківських рахунків і вкладів, доходів, кредитів та боргів, банкрутства, роботи й підприємницької діяльності, зареєстрованих автомобілів, ДТП, місця проживання та номерів телефонів.

Медичні установи, згідно з проєктом, мають надавати інформацію про психічні розлади, наркозалежність, алкоголізм, токсикоманію, туберкульоз, ВІЛ, гепатити B і C, а також інвалідність.

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Крім того, військкомати зможуть отримувати відомості про кримінальні провадження, статус підозрюваного чи обвинуваченого, розшук, судимості, перебування в місцях позбавлення волі, адміністративні правопорушення та виконавчі провадження.

Окремо передбачено доступ до даних про сімейний стан, участь у політичних громадських об'єднаннях та перебування в реєстрі "іноземних агентів". Аналогічну інформацію військові зможуть запитувати щодо подружжя, батьків, дітей, братів і сестер військовозобов'язаних, а також родичів їхніх подружжів.

Проєкт наказу підготувало 12-те Головне управління Міністерства оборони рф.

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