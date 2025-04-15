E. Джин Керролл

ABC News погодилася виплатити Дональду Трампу 15 мільйонів доларів за наклеп після помилкової заяви ведучого про зґвалтування. Телеканал також має опублікувати офіційне вибачення на своєму сайті.
У березні Трамп витратив $4,9 млн на юридичні послуги, і у нього може не вистачити грошей на оплату адвокатів, оскільки на
рахунках його виборчої кампанії залишилося лише $6,8 млн.
Суд присяжних зобов'язав колишнього президента Трампа виплатити автору книги Елізабет Джин Керролл 83,3 мільйона доларів
відшкодування збитків і штрафів за наклепницькі коментарі щодо її звинувачень у зґвалтуванні на його адресу. Трамп заявив, що
подасть апеляцію на "абсолютно безглуздий" вердикт.