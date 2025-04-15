E. Джин Керролл

Суд зобов'язав Трампа виплатити $83,3 млн письменниці Керрол за принизливі коментарі на її адресу

Суд присяжних зобов'язав колишнього президента Трампа виплатити автору книги Елізабет Джин Керролл 83,3 мільйона доларів відшкодування збитків і штрафів за наклепницькі коментарі щодо її звинувачень у зґвалтуванні на його адресу. Трамп заявив, що подасть апеляцію на "абсолютно безглуздий" вердикт.