Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 36794 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55 • 46370 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 46996 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 50497 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 28927 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 25052 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 17109 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 30694 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49679 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70924 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
YouTube заплатить Трампу майже 25 млн доларів: частина коштів піде на облаштування бальної зали в Білому домі

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

YouTube виплатить $24,5 млн для врегулювання позову Дональда Трампа, поданого після блокування його акаунту у 2021 році. Із загальної суми $22 млн піде до фонду Trust for the National Mall на облаштування бальної зали у Білому домі.

YouTube заплатить Трампу майже 25 млн доларів: частина коштів піде на облаштування бальної зали в Білому домі

Відеоплатформа YouTube досягла мирової угоди у справі за позовом, поданим експрезидентом США Дональдом Трампом після блокування його акаунту у 2021 році. Компанія виплатить $24,5 млн. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Угода робить YouTube, який належить корпорації Google (Alphabet), останнім серед великих технологічних гравців, що погодилися на врегулювання судових суперечок із Трампом. Раніше Meta виплатила $25 млн, а компанія X (колишній Twitter) - $10 млн.

За інформацією джерел, Google прагнув узгодити суму, нижчу від тієї, яку погодила Meta. Із загальної суми $22 млн буде спрямовано до неприбуткового фонду Trust for the National Mall. Кошти використають для облаштування у Білому домі нової бальної зали, стилізованої під маєток Мар-а-Лаго. Загальна вартість проєкту оцінюється у $200 млн і фінансуватиметься за рахунок пожертв Трампа та інших донорів.

Ще $2,5 млн отримають інші позивачі у справі, серед яких Американський консервативний союз і письменниця Наомі Вулф. Угода не передбачає компенсацій за адвокатські послуги.

Доповнення

Від часу виходу з Білого дому Трамп отримав понад $80 млн у результаті врегулювання позовів проти технологічних та медіакомпаній. Зокрема, у липні Paramount Global виплатила йому $16 млн у справі, що стосувалася інтерв’ю у програмі "60 хвилин" з Камалою Гарріс.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що в США Федеральний апеляційний суд 2-го округу схвалив рішення присяжних про стягнення з президента Дональда Трампа 83,3 мільйона доларів за наклеп на журналістку Е. Джин Керролл у 2019 році - тоді у Трампа був перший термін перебування на посаді президента.

Судді також відхилили спроби Трампа стверджувати, що він має президентський імунітет, оскільки зробив ці заяви, перебуваючи на посаді.

Вероніка Марченко

