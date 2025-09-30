YouTube заплатить Трампу майже 25 млн доларів: частина коштів піде на облаштування бальної зали в Білому домі
Київ • УНН
Відеоплатформа YouTube досягла мирової угоди у справі за позовом, поданим експрезидентом США Дональдом Трампом після блокування його акаунту у 2021 році. Компанія виплатить $24,5 млн. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
Деталі
Угода робить YouTube, який належить корпорації Google (Alphabet), останнім серед великих технологічних гравців, що погодилися на врегулювання судових суперечок із Трампом. Раніше Meta виплатила $25 млн, а компанія X (колишній Twitter) - $10 млн.
За інформацією джерел, Google прагнув узгодити суму, нижчу від тієї, яку погодила Meta. Із загальної суми $22 млн буде спрямовано до неприбуткового фонду Trust for the National Mall. Кошти використають для облаштування у Білому домі нової бальної зали, стилізованої під маєток Мар-а-Лаго. Загальна вартість проєкту оцінюється у $200 млн і фінансуватиметься за рахунок пожертв Трампа та інших донорів.
Ще $2,5 млн отримають інші позивачі у справі, серед яких Американський консервативний союз і письменниця Наомі Вулф. Угода не передбачає компенсацій за адвокатські послуги.
Доповнення
Від часу виходу з Білого дому Трамп отримав понад $80 млн у результаті врегулювання позовів проти технологічних та медіакомпаній. Зокрема, у липні Paramount Global виплатила йому $16 млн у справі, що стосувалася інтерв’ю у програмі "60 хвилин" з Камалою Гарріс.
Нагадаємо
Раніше повідомляли, що в США Федеральний апеляційний суд 2-го округу схвалив рішення присяжних про стягнення з президента Дональда Трампа 83,3 мільйона доларів за наклеп на журналістку Е. Джин Керролл у 2019 році - тоді у Трампа був перший термін перебування на посаді президента.
Судді також відхилили спроби Трампа стверджувати, що він має президентський імунітет, оскільки зробив ці заяви, перебуваючи на посаді.