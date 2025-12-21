$42.340.00
Стармер і Трамп у Флориді обговорили майбутнє України

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Стармер провів переговори з Трампом у Флориді щодо пошуку шляхів для "справедливого та тривалого припинення" війни в Україні. Ключовою темою розмови стала робота "Коаліції охочих" та її готовність сприяти мирній угоді.

Стармер і Трамп у Флориді обговорили майбутнє України
Фото: Reuters

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер провів переговори з Дональдом Трампом, зосередившись на пошуку шляхів для "справедливого та тривалого припинення" війни в Україні. Зустріч відбулася на тлі інтенсивної дипломатичної активності адміністрації Трампа у Флориді, де американські представники паралельно контактували з російськими, українськими та європейськими посадовцями. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ключовою темою розмови стала робота так званої "Коаліції охочих" – групи країн, що взяли на себе зобов’язання підтримувати Київ. Стармер поінформував Трампа про готовність цієї групи сприяти будь-якій майбутній мирній угоді, яка гарантуватиме остаточне припинення бойових дій.

Два лідери почали з роздумів про війну в Україні 

– йдеться в заяві офісу Стармера. 

Україна і США обговорюють у Флориді часові рамки "мирних рішень" - Зеленський21.12.25, 20:44 • 884 перегляди

На Даунінг-стріт підкреслили, що прем'єр-міністр повідомив про роботу Коаліції щодо підтримки будь-якої угоди та забезпечення "справедливого та тривалого припинення воєнних дій".

Дипломатичний марафон у Маямі

Переговори лідерів відбулися після низки критично важливих зустрічей. У суботу представники США провели переговори з російськими чиновниками, намагаючись знайти точки дотику для завершення конфлікту. 

Окрім українського питання, сторони торкнулися кадрових змін у дипломатичному корпусі. Зокрема, обговорили призначення Крістіана Тернера послом Британії у США. Його попередник, Пітер Мандельсон, був звільнений через скандал, пов'язаний із листуванням на підтримку засудженого злочинця Джеффрі Епштейна.

"Розраховуємо на практичний результат": Умєров анонсував ще один раунд перемовин Україна-США 21.12.25, 18:09 • 2786 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Джеффрі Епштайн
Reuters
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида