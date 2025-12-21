Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины
Киев • УНН
Стармер провел переговоры с Трампом во Флориде по поиску путей для «справедливого и прочного прекращения» войны в Украине. Ключевой темой разговора стала работа «Коалиции желающих» и ее готовность способствовать мирному соглашению.
Британский премьер-министр Кир Стармер провел переговоры с Дональдом Трампом, сосредоточившись на поиске путей для «справедливого и прочного прекращения» войны в Украине. Встреча состоялась на фоне интенсивной дипломатической активности администрации Трампа во Флориде, где американские представители параллельно контактировали с российскими, украинскими и европейскими должностными лицами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Ключевой темой разговора стала работа так называемой «Коалиции желающих» – группы стран, взявших на себя обязательства поддерживать Киев. Стармер проинформировал Трампа о готовности этой группы способствовать любому будущему мирному соглашению, которое гарантирует окончательное прекращение боевых действий.
Два лидера начали с размышлений о войне в Украине
На Даунинг-стрит подчеркнули, что премьер-министр сообщил о работе Коалиции по поддержке любого соглашения и обеспечению «справедливого и прочного прекращения военных действий».
Дипломатический марафон в Майами
Переговоры лидеров состоялись после ряда критически важных встреч. В субботу представители США провели переговоры с российскими чиновниками, пытаясь найти точки соприкосновения для завершения конфликта.
Помимо украинского вопроса, стороны затронули кадровые изменения в дипломатическом корпусе. В частности, обсудили назначение Кристиана Тернера послом Британии в США. Его предшественник, Питер Мандельсон, был уволен из-за скандала, связанного с перепиской в поддержку осужденного преступника Джеффри Эпштейна.
