Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 11169 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 20642 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 22556 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 36864 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 64657 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 70588 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 43486 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37013 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 38594 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 43827 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
97%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса21 декабря, 09:37 • 13460 просмотра
россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка21 декабря, 10:37 • 8568 просмотра
Зеленский заявил о необходимости консультаций с европейскими партнерами после работы украинской команды в США21 декабря, 10:52 • 5610 просмотра
Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветерPhoto21 декабря, 13:13 • 11690 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto14:01 • 13452 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto14:01 • 13546 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 38760 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 70587 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 109478 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 79948 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Марк Рютте
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Государственная граница Украины
Румыния
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 15446 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 17424 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 29714 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 49936 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 35434 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Хранитель
Техника
Отопление
Золото

Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Стармер провел переговоры с Трампом во Флориде по поиску путей для «справедливого и прочного прекращения» войны в Украине. Ключевой темой разговора стала работа «Коалиции желающих» и ее готовность способствовать мирному соглашению.

Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины
Фото: Reuters

Британский премьер-министр Кир Стармер провел переговоры с Дональдом Трампом, сосредоточившись на поиске путей для «справедливого и прочного прекращения» войны в Украине. Встреча состоялась на фоне интенсивной дипломатической активности администрации Трампа во Флориде, где американские представители параллельно контактировали с российскими, украинскими и европейскими должностными лицами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Ключевой темой разговора стала работа так называемой «Коалиции желающих» – группы стран, взявших на себя обязательства поддерживать Киев. Стармер проинформировал Трампа о готовности этой группы способствовать любому будущему мирному соглашению, которое гарантирует окончательное прекращение боевых действий.

Два лидера начали с размышлений о войне в Украине 

– говорится в заявлении офиса Стармера. 

Украина и США обсуждают во Флориде временные рамки "мирных решений" - Зеленский21.12.25, 20:44 • 762 просмотра

На Даунинг-стрит подчеркнули, что премьер-министр сообщил о работе Коалиции по поддержке любого соглашения и обеспечению «справедливого и прочного прекращения военных действий».

Дипломатический марафон в Майами

Переговоры лидеров состоялись после ряда критически важных встреч. В субботу представители США провели переговоры с российскими чиновниками, пытаясь найти точки соприкосновения для завершения конфликта. 

Помимо украинского вопроса, стороны затронули кадровые изменения в дипломатическом корпусе. В частности, обсудили назначение Кристиана Тернера послом Британии в США. Его предшественник, Питер Мандельсон, был уволен из-за скандала, связанного с перепиской в поддержку осужденного преступника Джеффри Эпштейна.

"Рассчитываем на практический результат": Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США21.12.25, 18:09 • 2760 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Джеффри Эпштейн
Reuters
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Флорида