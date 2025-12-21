Украина и США обсуждают во Флориде временные рамки "мирных решений" - Зеленский
Киев • УНН
Украинская переговорная команда во Флориде детально прорабатывает документы по окончанию войны, гарантиям безопасности и восстановлению Украины. Обсуждаются также возможные временные рамки решений с представителями президента США Дональда Трампа.
Украинская переговорная команда во Флориде детально прорабатывает каждый пункт документов об окончании войны, о гарантиях безопасности и восстановлении Украины, обсуждают также возможные временные рамки тех или иных решений. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.
Подробности
По его словам, переговорная группа проведет сегодня встречи с американской делегацией, с представителями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении – детально идут по каждому пункту, и есть конструктив с американской стороной. Это важно. Говорят также и о тайминге – о возможных временных рамках тех или иных решений
Зеленский также сообщил, что ожидает доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора.
Напомним
Ранее сообщалось, что Секретарь СНБО Рустем Умеров и генерал-лейтенант Андрей Гнатов проведут консультации с американской стороной в Майами. Переговоры сосредоточены на поиске долгосрочных решений для защиты Украины.
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о продолжении переговоров с представителями США в Майами. Украинская делегация ожидает дальнейшего прогресса и практических результатов.