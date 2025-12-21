$42.340.00
"Розраховуємо на практичний результат": Умєров анонсував ще один раунд перемовин Україна-США

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про продовження переговорів з представниками США в Маямі. Українська делегація очікує подальшого прогресу та практичних результатів.

"Розраховуємо на практичний результат": Умєров анонсував ще один раунд перемовин Україна-США

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умеров повідомив про початок нового раунду переговорів з представниками США. Переговори проходять в американському місті Маямі. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною

- йдеться у повідомленні.

Умєров додав, що українська делегація на сьогоднішніх перемовинах розраховує на "подальший прогрес і практичний результат".

Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат

- додав він.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Секретар РНБО Рустем Умєров та генерал-лейтенант Андрій Гнатов проведуть консультації з американською стороною в Маямі. Переговори зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Сполучені Штати Америки