"Розраховуємо на практичний результат": Умєров анонсував ще один раунд перемовин Україна-США
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про продовження переговорів з представниками США в Маямі. Українська делегація очікує подальшого прогресу та практичних результатів.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умеров повідомив про початок нового раунду переговорів з представниками США. Переговори проходять в американському місті Маямі. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною
Умєров додав, що українська делегація на сьогоднішніх перемовинах розраховує на "подальший прогрес і практичний результат".
Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Секретар РНБО Рустем Умєров та генерал-лейтенант Андрій Гнатов проведуть консультації з американською стороною в Маямі. Переговори зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України.