"Рассчитываем на практический результат": Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США

Эксклюзив
12:47 • 7504 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 15019 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 18122 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 32418 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 60708 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 66479 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 41594 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 36353 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 37390 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 41989 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы21 декабря, 07:15 • 16210 просмотра
Украинские силы продвинулись в Купянске, россияне активизировались на Сумщине - ISW21 декабря, 08:42 • 3818 просмотра
33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса21 декабря, 09:37 • 10114 просмотра
Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветерPhoto13:13 • 6074 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto14:01 • 6356 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto14:01 • 6590 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 36210 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 66479 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 106577 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 77813 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 14527 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 16327 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 28606 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 46640 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 34378 просмотра
"Рассчитываем на практический результат": Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о продолжении переговоров с представителями США в Майами. Украинская делегация ожидает дальнейшего прогресса и практических результатов.

"Рассчитываем на практический результат": Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале нового раунда переговоров с представителями США. Переговоры проходят в американском городе Майами. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым состоится еще одна встреча с американской стороной

- говорится в сообщении.

Умеров добавил, что украинская делегация на сегодняшних переговорах рассчитывает на "дальнейший прогресс и практический результат".

Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат

- добавил он.

Напомним

Ранее сообщалось, что Секретарь СНБО Рустем Умеров и генерал-лейтенант Андрей Гнатов проведут консультации с американской стороной в Майами. Переговоры сосредоточены на поиске долгосрочных решений для защиты Украины.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Соединённые Штаты