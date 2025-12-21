"Рассчитываем на практический результат": Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о продолжении переговоров с представителями США в Майами. Украинская делегация ожидает дальнейшего прогресса и практических результатов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале нового раунда переговоров с представителями США. Переговоры проходят в американском городе Майами. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым состоится еще одна встреча с американской стороной
Умеров добавил, что украинская делегация на сегодняшних переговорах рассчитывает на "дальнейший прогресс и практический результат".
Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат
Напомним
Ранее сообщалось, что Секретарь СНБО Рустем Умеров и генерал-лейтенант Андрей Гнатов проведут консультации с американской стороной в Майами. Переговоры сосредоточены на поиске долгосрочных решений для защиты Украины.