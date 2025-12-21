$42.340.00
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 10669 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 19447 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 21637 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 35880 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 63799 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 69701 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 43011 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36864 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 38314 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 43402 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 108966 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 79565 перегляди
Україна і США обговорюють у Флориді часові рамки "мирних рішень" - Зеленський

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Українська переговорна команда у Флориді детально опрацьовує документи щодо закінчення війни, гарантій безпеки та відбудови України. Обговорюються також можливі часові рамки рішень із представниками президента США Дональда Трампа.

Україна і США обговорюють у Флориді часові рамки "мирних рішень" - Зеленський

Українська переговорна команда у Флориді детально опрацьовує кожен пункт документів про закінчення війни, про гарантії безпеки та відбудову України, обговорюють також можливі часові рамки тих чи інших рішень. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

Деталі

За його словами, переговорна група проведе сьогодні зустрічі з американською делегацією, із представниками президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову – детально йдуть по кожному пункту, і є конструктив з американською стороною. Це важливо. Говорять також і про таймінг - про можливі часові рамки тих чи інших рішень

- зауважив Президент.

Зеленський також повідомив, що очікує на доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Секретар РНБО Рустем Умєров та генерал-лейтенант Андрій Гнатов проведуть консультації з американською стороною в Маямі. Переговори зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про продовження переговорів з представниками США в Маямі. Українська делегація очікує подальшого прогресу та практичних результатів.

Ольга Розгон

