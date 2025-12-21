Україна і США обговорюють у Флориді часові рамки "мирних рішень" - Зеленський
Українська переговорна команда у Флориді детально опрацьовує кожен пункт документів про закінчення війни, про гарантії безпеки та відбудову України, обговорюють також можливі часові рамки тих чи інших рішень. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.
Деталі
За його словами, переговорна група проведе сьогодні зустрічі з американською делегацією, із представниками президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову – детально йдуть по кожному пункту, і є конструктив з американською стороною. Це важливо. Говорять також і про таймінг - про можливі часові рамки тих чи інших рішень
Зеленський також повідомив, що очікує на доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Секретар РНБО Рустем Умєров та генерал-лейтенант Андрій Гнатов проведуть консультації з американською стороною в Маямі. Переговори зосереджені на пошуку довгострокових рішень для захисту України.
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про продовження переговорів з представниками США в Маямі. Українська делегація очікує подальшого прогресу та практичних результатів.