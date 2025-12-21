Трамп має намір посилити боротьбу з імміграцією у 2026 році, попри критику - Reuters

Президент США Дональд Трамп готується до більш жорсткого посилення імміграційної політики у 2026 році, передбачаючи мільярди доларів нового фінансування, зокрема для проведення більшої кількості рейдів на робочих місцях — попри зростання суспільного спротиву напередодні проміжних виборів до Конгресу наступного року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання Трамп уже направив додаткові сили імміграційних служб до великих міст США, де агенти проводили масштабні перевірки в районах проживання мігрантів і вступали в сутички з місцевими жителями. Хоча цього року федеральні агенти здійснили кілька резонансних рейдів на підприємствах, вони здебільшого уникали перевірок ферм, заводів та інших економічно важливих об’єктів, відомих тим, що там працюють нелегальні мігранти.

Служба імміграційного та митного контролю (ICE) і Прикордонна служба отримають додаткові 170 мільярдів доларів фінансування до вересня 2029 року — це різке збільшення порівняно з їхніми нинішніми річними бюджетами, які становлять близько 19 мільярдів доларів. Таке рішення ухвалив Конгрес США, контрольований республіканцями, у межах масштабного пакета видатків, прийнятого в липні.

Представники адміністрації заявляють, що планують найняти тисячі нових агентів, відкрити нові центри утримання, активніше затримувати мігрантів у місцевих в’язницях та співпрацювати з приватними компаніями для пошуку людей без легального статусу.

Розширення планів депортацій відбувається на тлі зростання політичного невдоволення напередодні проміжних виборів. Маямі — одне з міст, які найбільше постраждали від жорсткої політики Трампа через велику кількість іммігрантів, — минулого тижня вперше за майже 30 років обрало мера-демократа. Обраний мер заявив, що це, зокрема, було реакцією на дії президента. Інші місцеві вибори та опитування також свідчать про зростання занепокоєння серед виборців через агресивні імміграційні методи.

Люди починають сприймати це вже не як питання імміграції, а як порушення прав, порушення належної правової процедури та неконституційну мілітаризацію районів. Це становить серйозну проблему для президента та Республіканської партії. - заявив поміркований республіканський політичний стратег Майк Мадрид.

Рівень схвалення політики Трампа щодо імміграції знизився з 50% у березні — до початку масштабних рейдів у кількох великих містах — до 41% у середині грудня, хоча раніше це питання вважалося його найсильнішою позицією.

Занепокоєння громадськості посилилося через дії замаскованих федеральних агентів, які застосовували жорсткі методи, зокрема сльозогінний газ у житлових районах, а також затримували громадян США.

Нагадаємо

Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало масштабні рейди проти нелегальної імміграції в Шарлотті, Північна Кароліна, з планами розширити операції на південь країни. Це викликало острах і невизначеність, оскільки в інших містах подібні операції призводили до затримань людей без судимостей.

Уряд США запроваджує програму, що дозволяє неповнолітнім мігрантам отримати 2500 доларів США за добровільне повернення до своєї країни після схвалення імміграційним суддею. Правозахисники попереджають про можливий тиск на неповнолітніх відмовитися від законних гарантій.