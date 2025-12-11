Мільйон доларів за легальне життя в Америці: Трамп запустив нову імміграційну картку

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
08:43 • 116 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 2916 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 6462 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 18037 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 33325 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 32355 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 33586 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 29599 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 27230 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 33961 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.7м/с
90%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД11 грудня, 00:08 • 10387 перегляди
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto11 грудня, 01:49 • 15086 перегляди
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11 грудня, 02:22 • 11855 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США02:57 • 18985 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo04:03 • 14872 перегляди
Публікації
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 116 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 26591 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 28190 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 34573 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 38075 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Одеська область
Село
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 16417 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 22154 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 18720 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 26539 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 36464 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Дія (сервіс)
Tesla Model Y

Мільйон доларів за легальне життя в Америці: Трамп запустив нову імміграційну картку

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Дональд Трамп представив онлайн-платформу для отримання "Золотої картки" США, що дозволяє заможним іноземцям отримати легальне проживання за внесок у 1 мільйон доларів. Програма передбачає біографічну перевірку, комісію 15 000 доларів та внесок уряду, а також анонсовано "платинову" картку за 5 мільйонів доларів.

Мільйон доларів за легальне життя в Америці: Трамп запустив нову імміграційну картку

Президент Дональд Трамп запустив онлайн-платформу, яка приймає заявки на участь у візовій програмі "Золота картка" за мільйон доларів, обіцяючи швидке та легальне проживання в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Президент Дональд Трамп представив нову імміграційну програму, яка дозволяє заможним іноземцям отримати легальне проживання в США через внесок у розмірі 1 мільйона доларів. На веб-сайті  заявникам пропонують "прямий шлях до громадянства для всіх кваліфікованих та перевірених осіб", хоча на самому ресурсі зазначено, що програма забезпечує лише легальне проживання.

Щоб отримати картку, користувачам потрібно пройти біографічну перевірку Служби громадянства та імміграції США, заплатити 15 000 доларів комісії та внести 1 мільйон доларів "у подарунок уряду США". А для компаній, що спонсорують співробітників - внесок становить 2 мільйони доларів, крім того,  щорічний збір 20 000 доларів і 5% за кожен переказ візи між співробітниками.

Програма охоплює категорії віз EB-1 та EB-2, що зазвичай призначені для людей з "надзвичайними" або "винятковими" здібностями, а також фахівців із вищою освітою.

Так цікаво!

- написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він також анонсував майбутню "платинову" картку за 5 мільйонів доларів, яка дає 270 днів перебування в США без податків на іноземні доходи.

Водночас, Міністерство внутрішньої безпеки США вже позбавило легального статусу сотні тисяч іммігрантів у межах кампанії з масової депортації, а Міністерство юстиції вимагає прискорення арештів і розгляду справ про виселення.

Нагадаємо

Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало масштабні рейди проти нелегальної імміграції в Шарлотті, Північна Кароліна, з планами розширити операції на південь країни. Це викликало острах і невизначеність, оскільки в інших містах подібні операції призводили до затримань людей без судимостей.

Адміністрація Трампа готується депортувати українців, видавши остаточні накази про повернення їх на батьківщину. Першим можуть депортувати 41-річного Романа Суровцева, а загалом йдеться про близько 80 осіб.

Уряд США запроваджує програму, що дозволяє неповнолітнім мігрантам отримати 2500 доларів США за добровільне повернення до своєї країни після схвалення імміграційним суддею. Правозахисники попереджають про можливий тиск на неповнолітніх відмовитися від законних гарантій.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Міністерство національної безпеки США
Міністерство юстиції США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки