Мільйон доларів за легальне життя в Америці: Трамп запустив нову імміграційну картку
Київ • УНН
Дональд Трамп представив онлайн-платформу для отримання "Золотої картки" США, що дозволяє заможним іноземцям отримати легальне проживання за внесок у 1 мільйон доларів. Програма передбачає біографічну перевірку, комісію 15 000 доларів та внесок уряду, а також анонсовано "платинову" картку за 5 мільйонів доларів.
Президент Дональд Трамп запустив онлайн-платформу, яка приймає заявки на участь у візовій програмі "Золота картка" за мільйон доларів, обіцяючи швидке та легальне проживання в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Деталі
Президент Дональд Трамп представив нову імміграційну програму, яка дозволяє заможним іноземцям отримати легальне проживання в США через внесок у розмірі 1 мільйона доларів. На веб-сайті заявникам пропонують "прямий шлях до громадянства для всіх кваліфікованих та перевірених осіб", хоча на самому ресурсі зазначено, що програма забезпечує лише легальне проживання.
Щоб отримати картку, користувачам потрібно пройти біографічну перевірку Служби громадянства та імміграції США, заплатити 15 000 доларів комісії та внести 1 мільйон доларів "у подарунок уряду США". А для компаній, що спонсорують співробітників - внесок становить 2 мільйони доларів, крім того, щорічний збір 20 000 доларів і 5% за кожен переказ візи між співробітниками.
Програма охоплює категорії віз EB-1 та EB-2, що зазвичай призначені для людей з "надзвичайними" або "винятковими" здібностями, а також фахівців із вищою освітою.
Він також анонсував майбутню "платинову" картку за 5 мільйонів доларів, яка дає 270 днів перебування в США без податків на іноземні доходи.
Водночас, Міністерство внутрішньої безпеки США вже позбавило легального статусу сотні тисяч іммігрантів у межах кампанії з масової депортації, а Міністерство юстиції вимагає прискорення арештів і розгляду справ про виселення.
Нагадаємо
Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало масштабні рейди проти нелегальної імміграції в Шарлотті, Північна Кароліна, з планами розширити операції на південь країни. Це викликало острах і невизначеність, оскільки в інших містах подібні операції призводили до затримань людей без судимостей.
Адміністрація Трампа готується депортувати українців, видавши остаточні накази про повернення їх на батьківщину. Першим можуть депортувати 41-річного Романа Суровцева, а загалом йдеться про близько 80 осіб.
Уряд США запроваджує програму, що дозволяє неповнолітнім мігрантам отримати 2500 доларів США за добровільне повернення до своєї країни після схвалення імміграційним суддею. Правозахисники попереджають про можливий тиск на неповнолітніх відмовитися від законних гарантій.