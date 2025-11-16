У США розпочалися масштабні рейди проти нелегальної імміграції - Reuters
Київ • УНН
Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало масштабні рейди проти нелегальної імміграції в Шарлотті, Північна Кароліна, з планами розширити операції на південь країни. Це викликало острах і невизначеність, оскільки в інших містах подібні операції призводили до затримань людей без судимостей.
Сполучені Штати Америки розпочали масштабні рейди для боротьби з нелегальною імміграцією. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Так, Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що федеральна влада провела рейди в суботу у банківських установах міста Шарлотт (Північна Кароліна) і планує розширити свої заходи боротьби з нелегальною імміграцією на південь США.
Ми збільшуємо кількість правоохорнців Міністерства внутрішньої безпеки до Шарлотта, щоб забезпечити безпеку американців та усунути загрози громадській безпеці. Занадто багато жертв злочинців-нелегалів останнім часом
У відомстві не уточнили, скільки саме правоохоронців брали участь у рейдах та кількість затриманих, але звинуватили посадовців Північної Кароліни, заявивши, що їхня відмова затримувати підозрюваних, яких розшукують імміграційні органи, призвела до суботньої операції.
Водночас видання вказує, що анонс рейдів викликав острах і невизначеність, оскільки в інших містах подібні операції призводили до затримань людей без судимостей.
Нагадаємо
Минулого тижня Адміністрація Дональда Трампа запровадила нові інструкції для консульств, що дозволяють відмовляти у візах літнім іммігрантам та особам із певними захворюваннями, такими як діабет та ожиріння. Співробітники візових служб повинні оцінювати, чи може заявник стати "тягарем" для суспільства, враховуючи його здатність оплачувати медичне обслуговування.
Трамп розпочав депортацію іммігрантів: де зафіксували перші випадки09.09.25, 11:05 • 4126 переглядiв