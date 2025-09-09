Трамп розпочав депортацію іммігрантів: де зафіксували перші випадки
Київ • УНН
Адміністрація Трампа розпочала кампанію з депортації нелегальних іммігрантів під приводом боротьби зі злочинністю. Перші операції стартували в Іллінойсі, попри засудження місцевою владою.
Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про початок кампанії з депортації, спрямовану проти запеклих злочинців серед іммігрантів, які перебувають у США без легального статусу. Перші операції почались в штаті Іллінойс, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що операція "Midway Blitz" проводиться Імміграційною та митною службою, але подробиці щодо її масштабів та характеру не були відразу розкриті.
Водночас губернатор штату Іллінойс Дж. Б. Пріцкер і мер Чикаго Брендон Джонсон, які обидва є представниками Демократичної партії, заявили, що їхні офіси не отримували офіційного повідомлення від федеральних органів влади про цю операцію, яку вони засудили як політичний трюк, спрямований на залякування.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп опублікував в соцмережі Truth Social пост про "запах депортацій вранці".