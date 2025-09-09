Трамп начал депортацию иммигрантов: где зафиксировали первые случаи
Киев • УНН
Администрация Трампа начала кампанию по депортации нелегальных иммигрантов под предлогом борьбы с преступностью. Первые операции стартовали в Иллинойсе, несмотря на осуждение местными властями.
Администрация президента США Дональда Трампа заявила о начале кампании по депортации, направленной против закоренелых преступников среди иммигрантов, находящихся в США без легального статуса. Первые операции начались в штате Иллинойс, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство внутренней безопасности США сообщило, что операция "Midway Blitz" проводится Иммиграционной и таможенной службой, но подробности относительно ее масштабов и характера не были сразу раскрыты.
В то же время губернатор штата Иллинойс Дж. Б. Прицкер и мэр Чикаго Брэндон Джонсон, которые оба являются представителями Демократической партии, заявили, что их офисы не получали официального уведомления от федеральных органов власти об этой операции, которую они осудили как политический трюк, направленный на запугивание.
Напомним
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост о "запахе депортаций утром".