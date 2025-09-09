Трамп начал депортацию иммигрантов: где зафиксировали первые случаи

$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 422 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 4344 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
07:01 • 6334 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
06:31 • 5658 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 8910 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 18749 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 32284 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 36788 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27768 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48311 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
публикации
Эксклюзивы
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕС
8 сентября, 22:29 • 13732 просмотра
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября
9 сентября, 00:42 • 6310 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленника
9 сентября, 01:19 • 10845 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура
9 сентября, 01:55 • 12856 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС
02:16 • 9164 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
07:22 • 2492 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 4370 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 6354 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 36795 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 29606 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Марк Цукерберг
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Беларусь
Запорожье
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
07:45 • 1120 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39 • 16739 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
8 сентября, 15:06 • 16552 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53 • 84907 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
7 сентября, 08:47 • 43333 просмотра
Фейковые новости
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

Трамп начал депортацию иммигрантов: где зафиксировали первые случаи

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Администрация Трампа начала кампанию по депортации нелегальных иммигрантов под предлогом борьбы с преступностью. Первые операции стартовали в Иллинойсе, несмотря на осуждение местными властями.

Трамп начал депортацию иммигрантов: где зафиксировали первые случаи

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о начале кампании по депортации, направленной против закоренелых преступников среди иммигрантов, находящихся в США без легального статуса. Первые операции начались в штате Иллинойс, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что операция "Midway Blitz" проводится Иммиграционной и таможенной службой, но подробности относительно ее масштабов и характера не были сразу раскрыты.

В то же время губернатор штата Иллинойс Дж. Б. Прицкер и мэр Чикаго Брэндон Джонсон, которые оба являются представителями Демократической партии, заявили, что их офисы не получали официального уведомления от федеральных органов власти об этой операции, которую они осудили как политический трюк, направленный на запугивание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост о "запахе депортаций утром".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Министерство внутренней безопасности США
Truth Social
Иллинойс
J. Б. Прицкер
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Чикаго