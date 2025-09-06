Chipocalypse Now: Трамп натякнув на масштабні депортації

Президент США Дональд Трамп заінтригував користувачів новим постом, який починається словами "я люблю запах депортацій вранці", передає УНН.

Я люблю запах депортацій вранці... Чикаго незабаром дізнається, чому це називається міністерство війни - написав Трамп.

Президент США також додав згенеровану картинку свого зображення на тлі, ймовірно, Чикаго.

На картинці можна побачити напис Chipocalypse Now, що може бути відсилкою до кінострічки "Апокаліпсис сьогодні".

Крім того, фраза "Я люблю запах депортацій вранці..." може бути відсилкою до одного з героїв кінострічки, а саме підполковника Кілгора та його культове висловлювання:"Люблю запах напалму вранці".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перетворення Міністерства оборони на Міністерство війни.