Chipocalypse Now: Трамп натякнув на масштабні депортації
Київ • УНН
Дональд Трамп опублікував пост про "запах депортацій вранці" та натякнув на Чикаго. Президент США раніше перейменував Міноборони на Міністерство війни.
Президент США Дональд Трамп заінтригував користувачів новим постом, який починається словами "я люблю запах депортацій вранці", передає УНН.
Я люблю запах депортацій вранці... Чикаго незабаром дізнається, чому це називається міністерство війни
Президент США також додав згенеровану картинку свого зображення на тлі, ймовірно, Чикаго.
На картинці можна побачити напис Chipocalypse Now, що може бути відсилкою до кінострічки "Апокаліпсис сьогодні".
Крім того, фраза "Я люблю запах депортацій вранці..." може бути відсилкою до одного з героїв кінострічки, а саме підполковника Кілгора та його культове висловлювання:"Люблю запах напалму вранці".
Чиновники Пентагону обурені указом Трампа про перейменування відомства на Міністерство війни06.09.25, 17:55 • 1476 переглядiв
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підписав указ про перетворення Міністерства оборони на Міністерство війни.