Ексклюзив
12:37 • 21751 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49 • 33906 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 35316 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 34733 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 43559 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 53987 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 33659 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41499 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45308 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37370 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Chipocalypse Now: Трамп натякнув на масштабні депортації

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Дональд Трамп опублікував пост про "запах депортацій вранці" та натякнув на Чикаго. Президент США раніше перейменував Міноборони на Міністерство війни.

Chipocalypse Now: Трамп натякнув на масштабні депортації

Президент США Дональд Трамп заінтригував користувачів новим постом, який починається словами "я люблю запах депортацій вранці", передає УНН.

Я люблю запах депортацій вранці... Чикаго незабаром дізнається, чому це називається міністерство війни 

- написав Трамп.

Президент США також додав згенеровану картинку свого зображення на тлі, ймовірно, Чикаго.

На картинці можна побачити напис Chipocalypse Now, що може бути відсилкою до кінострічки "Апокаліпсис сьогодні".

Крім того, фраза "Я люблю запах депортацій вранці..." може бути відсилкою до одного з героїв кінострічки, а саме підполковника Кілгора та його культове висловлювання:"Люблю запах напалму вранці".

Чиновники Пентагону обурені указом Трампа про перейменування відомства на Міністерство війни06.09.25, 17:55 • 1476 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перетворення Міністерства оборони на Міністерство війни.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Міністерство оборони США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Чикаго