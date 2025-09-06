Чиновники Пентагону обурені указом Трампа про перейменування відомства на Міністерство війни

Посадовці Пентагону обурені указом президента США Дональда Трампа про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Новий ребрендинг може коштувати США мільйони доларів. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

Багато хто висловлював розчарування, гнів і відверту розгубленість з приводу цих зусиль, які можуть коштувати мільярди доларів на косметичні зміни, що мало що зроблять для вирішення найнагальніших військових проблем, таких як протидія більш агресивному альянсу авторитарних держав

Деталі указу, підписаного Трампом, досі невідомі, але чиновникам, можливо, доведеться змінити печатки Міністерства оборони на понад 700 тис. об'єктах у 40 країнах та всіх 50 штатах. Це включає все: від фірмових бланків для шести військових гілок та десятків інших агентств до тиснених серветок у залах для обідів, вишитих курток для посадовців, затверджених Сенатом, та брелоків і кепок у магазині Пентагону.

Це виключно для внутрішньої політичної аудиторії. Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й не матиме абсолютно жодного впливу на розрахунки Китаю чи росії. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити Сполучені Штати як розпалюючих війну та загрозу міжнародній стабільності