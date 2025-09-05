Трамп перейменував Міністерство оборони США на Міністерство війни

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 8966 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 15558 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 20548 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 18011 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 30763 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 39488 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 34675 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 62868 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 45719 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 56840 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.2м/с
64%
755мм
Популярнi новини
США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC5 вересня, 12:20 • 12904 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 21416 перегляди
Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня5 вересня, 12:25 • 11852 перегляди
Зустріч Зеленського та Фіцо завершилася - ЗМІ5 вересня, 14:18 • 11592 перегляди
Спецзагін ВМС врятував чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованих територіяхVideo19:05 • 7334 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 20550 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 21431 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 45689 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 62870 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 44902 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Ужгород
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 32640 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 82070 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 31694 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 36357 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 37620 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Times
Financial Times
Fox News
Ту-22М

Трамп перейменував Міністерство оборони США на Міністерство війни

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перетворення Міністерства оборони на Міністерство війни. Він заявив, що поклав край семи війнам, і війну між Україною та росією чекає "те саме".

Трамп перейменував Міністерство оборони США на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перетворення Міністерства оборони на Міністерство війни, передає УНН.

Деталі

Перед підписанням указу про перетворення Міністерства оборони на Міністерство війни, Трамп заявив, що поклав край семи війнам, і війну між Україною та росією чекає "те саме".

Додамо

Напередодні посадовець Білого дому підтвердив ЗМІ, що Трамп опублікує зміну назви у п'ятницю. У виконавчому указі зазначається використання назви Міністерство війни як вторинної назви Міністерства оборони разом із такими фразами, як "міністр війни", для Гегсета, згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому.

У наказі також доручено Гегсету запропонувати як законодавчі, так і виконавчі дії, щоб зробити назву постійною – Міністерство війни США.

У Пентагоні заявили союзникам, що США планують відігравати "мінімальну роль" у гарантіях безпеки для України - Politico21.08.25, 13:19 • 3566 переглядiв

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Міністерство оборони США
Білий дім
Дональд Трамп