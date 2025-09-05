Трамп перейменував Міністерство оборони США на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перетворення Міністерства оборони на Міністерство війни, передає УНН.

Деталі

Перед підписанням указу про перетворення Міністерства оборони на Міністерство війни, Трамп заявив, що поклав край семи війнам, і війну між Україною та росією чекає "те саме".

Додамо

Напередодні посадовець Білого дому підтвердив ЗМІ, що Трамп опублікує зміну назви у п'ятницю. У виконавчому указі зазначається використання назви Міністерство війни як вторинної назви Міністерства оборони разом із такими фразами, як "міністр війни", для Гегсета, згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому.

У наказі також доручено Гегсету запропонувати як законодавчі, так і виконавчі дії, щоб зробити назву постійною – Міністерство війни США.

