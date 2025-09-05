Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о преобразовании Министерства обороны в Министерство войны, передает УНН.

Детали

Перед подписанием указа о преобразовании Министерства обороны в Министерство войны, Трамп заявил, что положил конец семи войнам, и войну между Украиной и Россией ждет "то же самое".

Добавим

Накануне чиновник Белого дома подтвердил СМИ, что Трамп опубликует изменение названия в пятницу. В исполнительном указе отмечается использование названия Министерство войны как вторичного названия Министерства обороны вместе с такими фразами, как "министр войны", для Хегсета, согласно информационному бюллетеню Белого дома.

В приказе также поручено Хегсету предложить как законодательные, так и исполнительные действия, чтобы сделать название постоянным – Министерство войны США.

В Пентагоне заявили союзникам, что США планируют играть "минимальную роль" в гарантиях безопасности для Украины - Politico