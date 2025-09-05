Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал указ о преобразовании Министерства обороны в Министерство войны. Он заявил, что положил конец семи войнам, и войну между Украиной и Россией ждет «то же самое».
Детали
Перед подписанием указа о преобразовании Министерства обороны в Министерство войны, Трамп заявил, что положил конец семи войнам, и войну между Украиной и Россией ждет "то же самое".
Добавим
Накануне чиновник Белого дома подтвердил СМИ, что Трамп опубликует изменение названия в пятницу. В исполнительном указе отмечается использование названия Министерство войны как вторичного названия Министерства обороны вместе с такими фразами, как "министр войны", для Хегсета, согласно информационному бюллетеню Белого дома.
В приказе также поручено Хегсету предложить как законодательные, так и исполнительные действия, чтобы сделать название постоянным – Министерство войны США.
