Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 12182 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 23565 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 29758 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 57422 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 149050 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 67987 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 121641 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 320370 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 98491 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
В Пентагоне заявили союзникам, что США планируют играть «минимальную роль» в гарантиях безопасности для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил союзникам о минимальной роли США в гарантиях безопасности Украины. Европейские страны обеспокоены и требуют размещения американских истребителей в Румынии.

В Пентагоне заявили союзникам, что США планируют играть «минимальную роль» в гарантиях безопасности для Украины - Politico

В Пентагоне заявили союзникам, что США планируют играть "минимальную роль" в гарантиях безопасности для Украины, стало известно Politico, пишет УНН.

Детали

По данным Politico, высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам политики "сообщил союзникам, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины". Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по вопросам политики, сделал эти комментарии во вторник вечером в ответ на вопросы европейских военных лидеров на встрече под руководством председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, пишет издание.

Как отмечается, встреча во вторник, а также поспешно организованная видеоконференция военных руководителей 32 союзников НАТО, состоявшаяся в среду, "оставили европейцев обеспокоенными тем, что Дональд Трамп оставит их обеспечивать долгосрочный мир в Украине по большей части в одиночестве". "Становится все яснее, что это Европа будет осуществлять это на местах, - заявил дипломат НАТО, проинформированный о переговорах. - США не отданы полностью ничему".

Европейские страны хотят, чтобы Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США, написала вчера вечером лондонская The Times. Они также настаивают на продолжении использования американских спутников для GPS и разведки в Украине после войны.

Европа требует от Трампа разместить F-35 в Румынии для сдерживания России - The Times21.08.25, 04:32 • 3950 просмотров

The New York Times сообщает, что госсекретарь США Марко Рубио проведет сегодня встречу с советниками национальной безопасности Украины и ее европейских союзников.

Рубио возглавит комиссию по гарантиям безопасности Украины19.08.25, 21:21 • 3240 просмотров

"Тем временем Белый дом занят организацией саммита (который может никогда не состояться) между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. Помощники Трампа сейчас говорят, что он может состояться в течение месяца; сам Трамп ранее говорил европейским лидерам, что это произойдет в течение двух недель", - говорится в публикации.

США, как указано, пытаются определиться с принимающей стороной, "что оказывается сложной задачей", признал представитель администрации. "Белый дом имеет желаемое место проведения: Будапешт, где проживает союзник Трампа, дружественный к Кремлю, Виктор Орбан. Французский президент Эммануэль Макрон настаивает на Женеве; россияне, как сообщается, неоднократно критиковали Рим; Вена и Доха также в списке кандидатов", - пишет издание.

Саммит Зеленского и путина: Sky News узнало пять возможных мест20.08.25, 13:59 • 3834 просмотра

Тем временем Кремль, отмечает издание, продолжает снижать ожидания относительно двусторонних переговоров. Дмитрий Полянский, заместитель представителя России в ООН, сказал BBC: "Это не должна быть встреча ради встречи". Угрюмый министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: "Когда дело доходит до встреч на высшем уровне, их нужно готовить с максимальной тщательностью".

В то же время, как указывает издание, европейские союзники хотят, чтобы гарантии безопасности были определены до любой встречи Зеленского и Путина. Но Лавров высмеял идею о том, что это может произойти без участия Москвы (и Пекина) на этапах планирования, назвав вопрос безопасности Украины без России дорогой в никуда, указывает издание.

лавров: западные гарантии безопасности без москвы – «путь в никуда»20.08.25, 17:03 • 3428 просмотров

"Так на что же может согласиться Россия? Спойлер: немногое. Посол Москвы в Вене Михаил Ульянов отверг идею развертывания иностранных войск в Украине, заявив в эфире X, что "Москва абсолютно четко дала понять", что это "полностью исключено". Россия заявляет, что готова принять гарантии безопасности Киева в стиле статьи 5 НАТО, но не членство в альянсе", - говорится в публикации.

Как отмечается, сейчас 10 стран, включая Францию и Великобританию, заявили о готовности развернуть войска в стране в рамках мирного соглашения. "Но поскольку вопрос членства в НАТО снят с повестки дня, многие украинцы воспринимают разговоры о гарантиях безопасности со все возрастающим скептицизмом и тревогой", - сказано в публикации.

Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину20.08.25, 00:51 • 83062 просмотра

Юлия Шрамко

