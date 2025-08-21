В Пентагоне заявили союзникам, что США планируют играть «минимальную роль» в гарантиях безопасности для Украины - Politico

В Пентагоне заявили союзникам, что США планируют играть "минимальную роль" в гарантиях безопасности для Украины, стало известно Politico, пишет УНН.

Детали

По данным Politico, высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам политики "сообщил союзникам, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины". Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по вопросам политики, сделал эти комментарии во вторник вечером в ответ на вопросы европейских военных лидеров на встрече под руководством председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, пишет издание.

Как отмечается, встреча во вторник, а также поспешно организованная видеоконференция военных руководителей 32 союзников НАТО, состоявшаяся в среду, "оставили европейцев обеспокоенными тем, что Дональд Трамп оставит их обеспечивать долгосрочный мир в Украине по большей части в одиночестве". "Становится все яснее, что это Европа будет осуществлять это на местах, - заявил дипломат НАТО, проинформированный о переговорах. - США не отданы полностью ничему".

Европейские страны хотят, чтобы Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США, написала вчера вечером лондонская The Times. Они также настаивают на продолжении использования американских спутников для GPS и разведки в Украине после войны.

The New York Times сообщает, что госсекретарь США Марко Рубио проведет сегодня встречу с советниками национальной безопасности Украины и ее европейских союзников.

"Тем временем Белый дом занят организацией саммита (который может никогда не состояться) между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. Помощники Трампа сейчас говорят, что он может состояться в течение месяца; сам Трамп ранее говорил европейским лидерам, что это произойдет в течение двух недель", - говорится в публикации.

США, как указано, пытаются определиться с принимающей стороной, "что оказывается сложной задачей", признал представитель администрации. "Белый дом имеет желаемое место проведения: Будапешт, где проживает союзник Трампа, дружественный к Кремлю, Виктор Орбан. Французский президент Эммануэль Макрон настаивает на Женеве; россияне, как сообщается, неоднократно критиковали Рим; Вена и Доха также в списке кандидатов", - пишет издание.

Тем временем Кремль, отмечает издание, продолжает снижать ожидания относительно двусторонних переговоров. Дмитрий Полянский, заместитель представителя России в ООН, сказал BBC: "Это не должна быть встреча ради встречи". Угрюмый министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: "Когда дело доходит до встреч на высшем уровне, их нужно готовить с максимальной тщательностью".

В то же время, как указывает издание, европейские союзники хотят, чтобы гарантии безопасности были определены до любой встречи Зеленского и Путина. Но Лавров высмеял идею о том, что это может произойти без участия Москвы (и Пекина) на этапах планирования, назвав вопрос безопасности Украины без России дорогой в никуда, указывает издание.

"Так на что же может согласиться Россия? Спойлер: немногое. Посол Москвы в Вене Михаил Ульянов отверг идею развертывания иностранных войск в Украине, заявив в эфире X, что "Москва абсолютно четко дала понять", что это "полностью исключено". Россия заявляет, что готова принять гарантии безопасности Киева в стиле статьи 5 НАТО, но не членство в альянсе", - говорится в публикации.

Как отмечается, сейчас 10 стран, включая Францию и Великобританию, заявили о готовности развернуть войска в стране в рамках мирного соглашения. "Но поскольку вопрос членства в НАТО снят с повестки дня, многие украинцы воспринимают разговоры о гарантиях безопасности со все возрастающим скептицизмом и тревогой", - сказано в публикации.

