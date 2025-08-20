$41.360.10
Саммит Зеленского и Путина: Sky News узнало пять возможных мест

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и глава кремля владимир путин могут встретиться до конца месяца. Рассматриваются пять вариантов места проведения, среди которых Женева считается лучшим.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава кремля владимир путин могут встретиться до конца месяца, и рассматриваются пять вариантов места проведения, со ссылкой на источники сообщает Sky News, пишет УНН.

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться до конца месяца, сообщил Sky News высокопоставленный чиновник ЕС. По их словам, среди потенциальных мест проведения - Женева, Вена, Рим, Будапешт и Доха.

- говорится в публикации.

Как сообщается, "Женева (Швейцария) считается лучшим вариантом, поскольку Рим и Ватикан не нравятся россии, тогда как Будапешт (Венгрия) не нравится Украине".

Европейские союзники, как считается, хотят, чтобы гарантии безопасности были определены до встречи.

По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, договор, подобный НАТО, который будет гарантировать союзникам Украины защиту в случае любого будущего нападения россии, сейчас разрабатывается и может быть завершен до следующей недели.

Как и США, как стало известно Sky News, Италия выступает против размещения войск в Украине.

Дипломаты ЕС сказали, что они уверены в текущих переговорах и что это лучший шанс остановить войну.

"Союзники могут вернуться в Вашингтон в начале сентября, чтобы отпраздновать любое заключенное соглашение", - говорится в публикации.

Дополнение

Накануне министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Швейцария готова предоставить путину иммунитет от ареста, если он поедет в Женеву для участия в мирных переговорах.

Швейцария обещает путину иммунитет для приезда на мирную конференцию на фоне намерений собрать саммит Украина-рф19.08.25, 14:50 • 3920 просмотров

В интервью швейцарскому вещателю SRF он сказал: "Цель приветствовать путина в Швейцарии без его ареста на 100% достижима. Мы сможем определить это за несколько дней".

Он уточнил, что иммунитет будет применяться только к официальным мирным переговорам, а не к частным визитам.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Женева
Рим
НАТО
Вена
Швейцария
Вашингтон
Европейский Союз
Италия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина
Ватикан