Ексклюзив
11:22 • 2894 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 6810 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 16297 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 14847 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 73301 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 31467 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 33013 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 33393 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 151159 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 131455 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Саміт Зеленського та путіна: Sky News дізналося п'ять можливих місць

Київ • УНН

 • 1868 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та очільник кремля володимир путін можуть зустрітися до кінця місяця. Розглядаються п'ять варіантів місця проведення, серед яких Женева вважається найкращим.

Саміт Зеленського та путіна: Sky News дізналося п'ять можливих місць

Президент України Володимир Зеленський і глава кремля володимир путін можуть зустрітися до кінця місяця, і розглядаються п'ять варіантів місця проведення, з посиланням на джерела повідомляє Sky News, пише УНН.

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна може відбутися до кінця місяця, повідомив Sky News високопосадовець ЄС. За їхніми словами, серед потенційних місць проведення - Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха

- ідеться у публікації.

Як повідомляється, "Женева (Швейцарія) вважається найкращим варіантом, оскільки Рим і Ватикан не подобаються росії, тоді як Будапешт (Угорщина) не подобається Україні".

Європейські союзники, як вважається, хочуть, щоб гарантії безпеки були визначені до зустрічі.

За словами чиновників, знайомих з цим питанням, договір, подібний до НАТО, який гарантуватиме союзникам України захист у разі будь-якого майбутнього нападу росії, зараз розробляється і може бути завершений до наступного тижня.

Як і США, як стало відомо Sky News, Італія виступає проти розміщення військ в Україні.

Дипломати ЄС сказали, що вони впевнені в поточних переговорах і що це найкращий шанс зупинити війну.

"Союзники можуть повернутися до Вашингтона на початку вересня, щоб відсвяткувати будь-яку укладену угоду", - ідеться у публікації.

Доповнення

Напередодні міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Швейцарія готова надати путіну імунітет від арешту, якщо він поїде до Женеви для участі в мирних переговорах.

Швейцарія обіцяє путіну імунітет для приїзду на мирну конференцію на тлі намірів зібрати саміт Україна-рф19.08.25, 14:50 • 3922 перегляди

В інтерв'ю швейцарському мовнику SRF він сказав: "Ціль вітати путіна у Швейцарії без його арешту є на 100% досяжною. Ми зможемо визначити це за кілька днів".

Він уточнив, що імунітет застосовуватиметься лише до офіційних мирних переговорів, а не до приватних візитів.

Юлія Шрамко

