Саміт Зеленського та путіна: Sky News дізналося п'ять можливих місць

Президент України Володимир Зеленський і глава кремля володимир путін можуть зустрітися до кінця місяця, і розглядаються п'ять варіантів місця проведення, з посиланням на джерела повідомляє Sky News, пише УНН.

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна може відбутися до кінця місяця, повідомив Sky News високопосадовець ЄС. За їхніми словами, серед потенційних місць проведення - Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха - ідеться у публікації.

Як повідомляється, "Женева (Швейцарія) вважається найкращим варіантом, оскільки Рим і Ватикан не подобаються росії, тоді як Будапешт (Угорщина) не подобається Україні".

Європейські союзники, як вважається, хочуть, щоб гарантії безпеки були визначені до зустрічі.

За словами чиновників, знайомих з цим питанням, договір, подібний до НАТО, який гарантуватиме союзникам України захист у разі будь-якого майбутнього нападу росії, зараз розробляється і може бути завершений до наступного тижня.

Як і США, як стало відомо Sky News, Італія виступає проти розміщення військ в Україні.

Дипломати ЄС сказали, що вони впевнені в поточних переговорах і що це найкращий шанс зупинити війну.

"Союзники можуть повернутися до Вашингтона на початку вересня, щоб відсвяткувати будь-яку укладену угоду", - ідеться у публікації.

Доповнення

Напередодні міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Швейцарія готова надати путіну імунітет від арешту, якщо він поїде до Женеви для участі в мирних переговорах.

Швейцарія обіцяє путіну імунітет для приїзду на мирну конференцію на тлі намірів зібрати саміт Україна-рф

В інтерв'ю швейцарському мовнику SRF він сказав: "Ціль вітати путіна у Швейцарії без його арешту є на 100% досяжною. Ми зможемо визначити це за кілька днів".

Він уточнив, що імунітет застосовуватиметься лише до офіційних мирних переговорів, а не до приватних візитів.