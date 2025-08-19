Швейцарія обіцяє путіну імунітет для приїзду на мирну конференцію на тлі намірів зібрати саміт Україна-рф

$41.260.08
Ексклюзив
11:23 • 4652 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 10916 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 14046 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 53272 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 48570 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 64506 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 83405 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 62758 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 44641 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 45336 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 42248 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 47080 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 68003 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 58758 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 62135 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 1310 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 4640 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 1962 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну10:33 • 10907 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 14039 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Велика Британія
Херсонська область
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 3044 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 59233 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 39638 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 97650 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 87472 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Нафта
BFM TV
Starlink

Швейцарія обіцяє путіну імунітет для приїзду на мирну конференцію на тлі намірів зібрати саміт Україна-рф

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Швейцарія пропонує путіну імунітет для участі у мирній конференції, щоб уникнути арешту за ордером МКС. Франція підтримує зустріч Зеленського та путіна у Женеві.

Швейцарія обіцяє путіну імунітет для приїзду на мирну конференцію на тлі намірів зібрати саміт Україна-рф

Швейцарія обіцяє главі кремля володимиру путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію" на тлі намірів світових лідерів організувати саміт Україна-рф, пише УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс запевнив, що Швейцарія надасть путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію", тоді як президент Франції Еммануель Макрон, зі свого боку, виступає за проведення зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та володимиром путіним у Женеві.

Макрон пропонує Женеву для зустрічі Зеленського та путіна19.08.25, 12:01 • 2414 переглядiв

Без імунітету, зауважує видання, путіну важко подорожувати до Європи, не будучи заарештованим через ордер на арешт, виданий проти нього Міжнародним кримінальним судом. Швейцарія є однією зі 125 держав, які визнають Міжнародний кримінальний суд.

путін несе кримінальну відповідальність за примусові депортації - генпрокурор МКС17.03.23, 18:27 • 508460 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Женева
BFM TV
Швейцарія
Емманюель Макрон
Європа
Володимир Зеленський