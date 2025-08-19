Швейцарія обіцяє путіну імунітет для приїзду на мирну конференцію на тлі намірів зібрати саміт Україна-рф
Київ • УНН
Швейцарія пропонує путіну імунітет для участі у мирній конференції, щоб уникнути арешту за ордером МКС. Франція підтримує зустріч Зеленського та путіна у Женеві.
Швейцарія обіцяє главі кремля володимиру путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію" на тлі намірів світових лідерів організувати саміт Україна-рф, пише УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс запевнив, що Швейцарія надасть путіну "імунітет", якщо він "приїде на мирну конференцію", тоді як президент Франції Еммануель Макрон, зі свого боку, виступає за проведення зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та володимиром путіним у Женеві.
Макрон пропонує Женеву для зустрічі Зеленського та путіна19.08.25, 12:01 • 2414 переглядiв
Без імунітету, зауважує видання, путіну важко подорожувати до Європи, не будучи заарештованим через ордер на арешт, виданий проти нього Міжнародним кримінальним судом. Швейцарія є однією зі 125 держав, які визнають Міжнародний кримінальний суд.
путін несе кримінальну відповідальність за примусові депортації - генпрокурор МКС17.03.23, 18:27 • 508460 переглядiв