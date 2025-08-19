Макрон пропонує Женеву для зустрічі Зеленського та путіна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хотів би, щоб зустріч Президента України Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна провели в "нейтральній країні", як-от Швейцарія, додавши, що він "виступає за Женеву", про що сказав в інтерв'ю TF1-LCI, пише УНН.

Деталі

З його слів, така зустріч може відбутися "в Європі". "Це більше, ніж гіпотеза, це колективна воля", - підтвердив Макрон, який запевнив, що вона відбудеться не у Франції, як під час зустрічі Зеленський-путін у 2019 році, а в "нейтральній країні".

"Можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву", – заявив Макрон.

"Або інша країна: востаннє двосторонні переговори відбувалися у Стамбулі (Туреччина)", - додав він.

"Ми вирішили провести двосторонню зустріч між двома президентами, потім тристоронню зустріч (з Дональдом Трампом - ред.), а потім багатосторонню зустріч, де європейці повинні бути за столом переговорів", - сказав Макрон.

Про мир

Водночас Макрон застеріг щодо "поспішного миру", який "не буде поважатися росією", а також щодо "визнання прав", що означатиме, "що території можна захоплювати силою". "Україна зробить поступки, які вважає справедливими та законними", - уточнив Макрон. - Цей мир не може бути капітуляцією; це було б трагедією для України та європейців. Ядерна держава наблизиться до наших кордонів і просунеться вперед. Це означатиме крах міжнародного порядку, побудованого протягом останніх 70 років".

Про гарантії безпеки

Ще один важливий момент, що обговорювався на Вашингтонському саміті: гарантії безпеки для України після мирної угоди. "Ми вперше формалізували, що запускаємо процес роботи над гарантіями безпеки", - зазначив Макрон. Починаючи з цього вівторка опівдні (13:00 за Києвом), "ми зустрінемося з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб тримати їх у курсі справ", наголосив Макрон, і додав: "Водночас ми розпочнемо конкретну роботу з американцями, щоб побачити, хто що готовий зробити".

Як вказує видання, "ці гарантії безпеки не матимуть форми зобов’язань України щодо НАТО, оскільки Дональд Трамп проти цього". Їхньою метою залишається "стримування (росіян) за допомогою сильної української армії, яка зможе чинити опір" у разі нового вторгнення, наголосив Макрон. "Аж до того, що союзники України вступлять у війні з росією?", пише видання і вказує на слова Макрона: "Якщо росія візьме на себе відповідальність за повернення у межі Європи після мирної угоди, буде відповідь", - попередив він.

Про амбіції росії

Навіть у разі миру в Україні Макрон застерігає від амбіцій росії. "Вона стала тривалою дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для багатьох із нас, - зазначив президент Фрації. - Країна, яка інвестує 40% свого бюджету в таке обладнання, яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 мільйона осіб, не повернеться до держави та відкритої демократичної системи за одну ніч. Не будьмо наївними. Навіть для власного виживання їй потрібно продовжувати їсти. Він хижак, людожер біля наших воріт".

"Ми не повинні бути наївними, і я кажу це з величезною повагою до російського народу", - продовжив Макрон, за словами якого "президент путін рідко дотримується своїх обіцянок". "Я не кажу, що на Францію нападуть завтра, але це загроза для європейців", - зауважив він.

