Макрон предлагает Женеву для встречи Зеленского и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы встреча Президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина состоялась в "нейтральной стране", такой как Швейцария, добавив, что он "выступает за Женеву", о чем сказал в интервью TF1-LCI, пишет УНН.

Детали

По его словам, такая встреча может состояться "в Европе". "Это больше, чем гипотеза, это коллективная воля", - подтвердил Макрон, который заверил, что она состоится не во Франции, как во время встречи Зеленский-путин в 2019 году, а в "нейтральной стране".

"Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву", – заявил Макрон.

"Или другая страна: в последний раз двусторонние переговоры проходили в Стамбуле (Турция)", - добавил он.

"Мы решили провести двустороннюю встречу между двумя президентами, затем трехстороннюю встречу (с Дональдом Трампом - ред.), а затем многостороннюю встречу, где европейцы должны быть за столом переговоров", - сказал Макрон.

О мире

В то же время Макрон предостерег относительно "поспешного мира", который "не будет уважаться россией", а также относительно "признания прав", что будет означать, "что территории можно захватывать силой". "Украина сделает уступки, которые считает справедливыми и законными", - уточнил Макрон. - Этот мир не может быть капитуляцией; это было бы трагедией для Украины и европейцев. Ядерная держава приблизится к нашим границам и продвинется вперед. Это будет означать крах международного порядка, построенного в течение последних 70 лет".

О гарантиях безопасности

Еще один важный момент, обсуждавшийся на Вашингтонском саммите: гарантии безопасности для Украины после мирного соглашения. "Мы впервые формализовали, что запускаем процесс работы над гарантиями безопасности", - отметил Макрон. Начиная с этого вторника в полдень (13:00 по Киеву), "мы встретимся с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы держать их в курсе дел", подчеркнул Макрон, и добавил: "В то же время мы начнем конкретную работу с американцами, чтобы увидеть, кто что готов сделать".

Как указывает издание, "эти гарантии безопасности не будут иметь формы обязательств Украины относительно НАТО, поскольку Дональд Трамп против этого". Их целью остается "сдерживание (россиян) с помощью сильной украинской армии, которая сможет сопротивляться" в случае нового вторжения, подчеркнул Макрон. "Вплоть до того, что союзники Украины вступят в войну с россией?", пишет издание и указывает на слова Макрона: "Если россия возьмет на себя ответственность за возвращение в пределы Европы после мирного соглашения, будет ответ", - предупредил он.

Об амбициях россии

Даже в случае мира в Украине Макрон предостерегает от амбиций россии. "Она стала длительной дестабилизирующей силой и потенциальной угрозой для многих из нас, - отметил президент Франции. - Страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которая мобилизовала армию численностью более 1,3 миллиона человек, не вернется к государству и открытой демократической системе за одну ночь. Не будем наивными. Даже для собственного выживания ей нужно продолжать есть. Он хищник, людоед у наших ворот".

"Мы не должны быть наивными, и я говорю это с огромным уважением к русскому народу", - продолжил Макрон, по словам которого "президент путин редко соблюдает свои обещания". "Я не говорю, что на Францию нападут завтра, но это угроза для европейцев", - заметил он.

