Макрон предлагает Женеву для встречи Зеленского и Путина

$41.260.08
48.170.13
ukenru
07:29 • 24196 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 29014 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 46890 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 67058 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 49145 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 37164 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 41400 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 107242 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51462 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 102574 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
49%
751мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 24927 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 29300 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 36145 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 31600 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 31178 просмотра
публикации
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 31204 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 36180 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 107242 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 102574 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 142095 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Алексей Гончаренко
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Вашингтон
Соединённые Штаты
Херсонская область
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 31628 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 30238 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 88922 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 79433 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 111427 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
ТикТок
Поезд
Крылатая ракета

Макрон предлагает Женеву для встречи Зеленского и Путина

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает Женеву как нейтральную страну для саммита Украины и РФ. Он подчеркивает важность гарантий безопасности для Украины и предостерегает от поспешного мира.

Макрон предлагает Женеву для встречи Зеленского и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы встреча Президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина состоялась в "нейтральной стране", такой как Швейцария, добавив, что он "выступает за Женеву", о чем сказал в интервью TF1-LCI, пишет УНН.

Детали

По его словам, такая встреча может состояться "в Европе". "Это больше, чем гипотеза, это коллективная воля", - подтвердил Макрон, который заверил, что она состоится не во Франции, как во время встречи Зеленский-путин в 2019 году, а в "нейтральной стране".

"Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву", – заявил Макрон.

"Или другая страна: в последний раз двусторонние переговоры проходили в Стамбуле (Турция)", - добавил он.

"Мы решили провести двустороннюю встречу между двумя президентами, затем трехстороннюю встречу (с Дональдом Трампом - ред.), а затем многостороннюю встречу, где европейцы должны быть за столом переговоров", - сказал Макрон.

О мире

В то же время Макрон предостерег относительно "поспешного мира", который "не будет уважаться россией", а также относительно "признания прав", что будет означать, "что территории можно захватывать силой". "Украина сделает уступки, которые считает справедливыми и законными", - уточнил Макрон. - Этот мир не может быть капитуляцией; это было бы трагедией для Украины и европейцев. Ядерная держава приблизится к нашим границам и продвинется вперед. Это будет означать крах международного порядка, построенного в течение последних 70 лет".

О гарантиях безопасности

Еще один важный момент, обсуждавшийся на Вашингтонском саммите: гарантии безопасности для Украины после мирного соглашения. "Мы впервые формализовали, что запускаем процесс работы над гарантиями безопасности", - отметил Макрон. Начиная с этого вторника в полдень (13:00 по Киеву), "мы встретимся с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы держать их в курсе дел", подчеркнул Макрон, и добавил: "В то же время мы начнем конкретную работу с американцами, чтобы увидеть, кто что готов сделать".

Как указывает издание, "эти гарантии безопасности не будут иметь формы обязательств Украины относительно НАТО, поскольку Дональд Трамп против этого". Их целью остается "сдерживание (россиян) с помощью сильной украинской армии, которая сможет сопротивляться" в случае нового вторжения, подчеркнул Макрон. "Вплоть до того, что союзники Украины вступят в войну с россией?", пишет издание и указывает на слова Макрона: "Если россия возьмет на себя ответственность за возвращение в пределы Европы после мирного соглашения, будет ответ", - предупредил он.

Об амбициях россии

Даже в случае мира в Украине Макрон предостерегает от амбиций россии. "Она стала длительной дестабилизирующей силой и потенциальной угрозой для многих из нас, - отметил президент Франции. - Страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которая мобилизовала армию численностью более 1,3 миллиона человек, не вернется к государству и открытой демократической системе за одну ночь. Не будем наивными. Даже для собственного выживания ей нужно продолжать есть. Он хищник, людоед у наших ворот".

"Мы не должны быть наивными, и я говорю это с огромным уважением к русскому народу", - продолжил Макрон, по словам которого "президент путин редко соблюдает свои обещания". "Я не говорю, что на Францию нападут завтра, но это угроза для европейцев", - заметил он.

Макрон после встречи в Белом доме: санкции против рф усилят, если переговоры провалятся19.08.25, 10:02 • 2540 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Кир Стармер
Женева
НАТО
Вооруженные силы Украины
Швейцария
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Стамбул
Великобритания
Европа
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина