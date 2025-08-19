Макрон после встречи в Белом доме: санкции против рф усилят, если переговоры провалятся

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Белом доме заявил, что не верит в искреннее желание владимира путина завершить войну против Украины. Если прогресса на переговорах не будет, Париж настаивает на введении новых санкций. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Французский президент Эммануэль Макрон выразил скептицизм относительно готовности россии к миру.

Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент путин сейчас очень стремился к миру. Но, возможно, я слишком пессимистичен

Несмотря на осторожность в формулировках, Макрон подчеркнул, что россия остается агрессором, который "крадет детей, отказывается от прекращения огня и продолжает атаковать мирных жителей". По его мнению, мирное соглашение без реальных гарантий безопасности для Украины не будет иметь смысла.

Если вы заключите любое мирное соглашение без гарантий безопасности, россия никогда не будет уважать свои слова

Французский лидер подчеркнул, что США и Европа должны оказывать давление на кремль. Если переговоры, анонсированные Дональдом Трампом между путиным и Владимиром Зеленским, не принесут результатов, "санкции следует усиливать – как первичные, так и вторичные".

Особое внимание Макрон уделил неприемлемости территориальных уступок, которые москва пытается навязать:

Я не вижу никакой замены в предложении россиян, кроме возвращения к тому, чего они хотели изначально

В знак поддержки Украины в Вашингтоне рядом с Макроном были ключевые европейские политики: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджия Мелони. Это демонстрирует масштабное единство Запада перед российской агрессией.

Завершая, Макрон предупредил, что война имеет глобальные последствия:

То, что происходит в Украине, важно не только для украинского народа, но и для безопасности всей Европы. Мы имеем дело с ядерной державой, которая решила больше не уважать международные границы. То, как мы поведем себя в Украине, станет испытанием для доверия во всем мире