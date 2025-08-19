Макрон после встречи в Белом доме: санкции против рф усилят, если переговоры провалятся

$41.260.08
48.310.13
ukenru
05:19 • 8918 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 28730 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 49349 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 33983 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 29063 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 36453 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 89208 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50533 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 85704 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48410 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
67%
751мм
Популярные новости
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом18 августа, 21:48 • 21529 просмотра
И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios18 августа, 21:50 • 12272 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 31507 просмотра
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон02:36 • 7148 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo02:57 • 11982 просмотра
публикации
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 1608 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 4724 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 89202 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 85699 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 125649 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 6394 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 20425 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 79992 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 71208 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 103777 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
9К720 Искандер
БМ-21 «Град»
«Калибр» (семейство ракет)

Макрон после встречи в Белом доме: санкции против рф усилят, если переговоры провалятся

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм относительно готовности путина к миру, подчеркнув необходимость усиления санкций против рф в случае отсутствия прогресса в переговорах. Он подчеркнул неприемлемость территориальных уступок и важность гарантий безопасности для Украины.

Макрон после встречи в Белом доме: санкции против рф усилят, если переговоры провалятся

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Белом доме заявил, что не верит в искреннее желание владимира путина завершить войну против Украины. Если прогресса на переговорах не будет, Париж настаивает на введении новых санкций. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Французский президент Эммануэль Макрон выразил скептицизм относительно готовности россии к миру. 

Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент путин сейчас очень стремился к миру. Но, возможно, я слишком пессимистичен

- заявил он в эксклюзивном интервью NBC News после встречи с американским лидером в Вашингтоне.

Несмотря на осторожность в формулировках, Макрон подчеркнул, что россия остается агрессором, который "крадет детей, отказывается от прекращения огня и продолжает атаковать мирных жителей". По его мнению, мирное соглашение без реальных гарантий безопасности для Украины не будет иметь смысла.

Если вы заключите любое мирное соглашение без гарантий безопасности, россия никогда не будет уважать свои слова

- сказал он.

Французский лидер подчеркнул, что США и Европа должны оказывать давление на кремль. Если переговоры, анонсированные Дональдом Трампом между путиным и Владимиром Зеленским, не принесут результатов, "санкции следует усиливать – как первичные, так и вторичные".

Особое внимание Макрон уделил неприемлемости территориальных уступок, которые москва пытается навязать:

Я не вижу никакой замены в предложении россиян, кроме возвращения к тому, чего они хотели изначально

 - добавил он.

В знак поддержки Украины в Вашингтоне рядом с Макроном были ключевые европейские политики: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджия Мелони. Это демонстрирует масштабное единство Запада перед российской агрессией.

Завершая, Макрон предупредил, что война имеет глобальные последствия:

То, что происходит в Украине, важно не только для украинского народа, но и для безопасности всей Европы. Мы имеем дело с ядерной державой, которая решила больше не уважать международные границы. То, как мы поведем себя в Украине, станет испытанием для доверия во всем мире

- таковы были его слова.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "решении" вопроса встречи Зеленского и путина, которая состоится "в ближайшие дни". Макрон призвал усилить санкции против россии, если мирные переговоры провалятся.

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Кир Стармер
Марк Рютте
Джорджия Мелони
Европейская комиссия
Белый дом
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Богдан Хмельницкий
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Швеция
Великобритания
Италия
Йенс Столтенберг
Германия
Олаф Шольц
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина