18 серпня, 19:57 • 15104 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 31150 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 24263 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 20617 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 31078 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 78169 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 48548 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 76979 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47814 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 133548 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Нафта
Fox News
Financial Times
Bild
Безпілотний літальний апарат

Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про "вирішення" питання зустрічі Зеленського та путіна, яка відбудеться "найближчими днями". Макрон закликав посилити санкції проти росії, якщо мирні переговори проваляться.

Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон

Питання проведення зустрічі між російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським "вирішене". Про це після переговорів у Білому домі заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє УНН із посиланням на BFMTV.

Деталі

За його словами, ця зустріч відбудеться "найближчими днями".

Водночас Макрон закликав до посилення санкцій проти росії, якщо мирні переговори проваляться.

Якщо цей процес буде відхилено, ми також усі погоджуємося, що санкції доведеться посилити, і, в будь-якому разі, це буде позиція, яка чинить більший тиск на російську сторону

- сказав президент Франції.

Він підкреслив, що росія "ескалює війну", і "не подає жодного сигналу" про те, що вона хоче миру.

Кінцева мета путіна полягає в тому, щоб захопити якомога більше території та послабити Україну

- зазначив Макрон.

Він додав, що Євросоюз буде "працювати зі Сполученими Штатами над змістом гарантій безпеки" для України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський після переговорів у Білому домі заявив, що питання українських територій - "це питання, яке ми залишимо між мною і путіним".

Зустріч між Зеленським і путіним має відбутися протягом наступних двох тижнів - Мерц після переговорів у Білому домі19.08.25, 02:52 • 1562 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна