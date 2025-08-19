Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про "вирішення" питання зустрічі Зеленського та путіна, яка відбудеться "найближчими днями". Макрон закликав посилити санкції проти росії, якщо мирні переговори проваляться.
Питання проведення зустрічі між російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським "вирішене". Про це після переговорів у Білому домі заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє УНН із посиланням на BFMTV.
Деталі
За його словами, ця зустріч відбудеться "найближчими днями".
Водночас Макрон закликав до посилення санкцій проти росії, якщо мирні переговори проваляться.
Якщо цей процес буде відхилено, ми також усі погоджуємося, що санкції доведеться посилити, і, в будь-якому разі, це буде позиція, яка чинить більший тиск на російську сторону
Він підкреслив, що росія "ескалює війну", і "не подає жодного сигналу" про те, що вона хоче миру.
Кінцева мета путіна полягає в тому, щоб захопити якомога більше території та послабити Україну
Він додав, що Євросоюз буде "працювати зі Сполученими Штатами над змістом гарантій безпеки" для України.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський після переговорів у Білому домі заявив, що питання українських територій - "це питання, яке ми залишимо між мною і путіним".
