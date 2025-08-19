Зустріч між Зеленським і путіним має відбутися протягом наступних двох тижнів - Мерц після переговорів у Білому домі
Київ • УНН
Європейські союзники в Білому домі заявили, що переговори про припинення війни в Україні можливі лише за її участі. Німецький канцлер Фрідріх Мерц зазначив, що зустріч Зеленського та путіна має відбутися протягом двох тижнів.
Європейські союзники під час переговорів у Білому домі чітко дали зрозуміти, що справжні переговори щодо припинення війни в Україні можуть відбутися лише за участю України. Про це за підсумками зустрічі заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, такий саміт має бути ретельно підготовлений, при цьому зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним має відбутися протягом наступних двох тижнів.
Мерц також розповів, що розмова з президентом США Дональдом Трампом була "дуже відвертою"
Дуже хороша, зосереджена атмосферу. Розслаблена атмосфера між Трампом і Зеленським
Водночас він підкреслив, що Україні не можна нав'язувати відступлення зі своїх територій, при цьому США, за його словами, готові надати Україні гарантії безпеки та координувати їх з Європою.
Нагадаємо
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав успішною зустріч у Білому домі. При цьому, за його словами, "наступні кроки будуть складнішими, ми повинні чинити тиск на росію".
