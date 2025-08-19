$41.340.11
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18:34 • 26120 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 22212 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 18723 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 29584 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
18 серпня, 14:23 • 76464 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 48110 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
18 серпня, 13:19 • 75708 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
18 серпня, 11:50 • 47645 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
18 серпня, 08:34 • 132698 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Зустріч між Зеленським і путіним має відбутися протягом наступних двох тижнів - Мерц після переговорів у Білому домі

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Європейські союзники в Білому домі заявили, що переговори про припинення війни в Україні можливі лише за її участі. Німецький канцлер Фрідріх Мерц зазначив, що зустріч Зеленського та путіна має відбутися протягом двох тижнів.

Зустріч між Зеленським і путіним має відбутися протягом наступних двох тижнів - Мерц після переговорів у Білому домі

Європейські союзники під час переговорів у Білому домі чітко дали зрозуміти, що справжні переговори щодо припинення війни в Україні можуть відбутися лише за участю України. Про це за підсумками зустрічі заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, такий саміт має бути ретельно підготовлений, при цьому зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним має відбутися протягом наступних двох тижнів.

Мерц також розповів, що розмова з президентом США Дональдом Трампом була "дуже відвертою"

Дуже хороша, зосереджена атмосферу. Розслаблена атмосфера між Трампом і Зеленським

- підкреслив канцлер Німеччини.

Водночас він підкреслив, що Україні не можна нав'язувати відступлення зі своїх територій, при цьому США, за його словами, готові надати Україні гарантії безпеки та координувати їх з Європою.

Нагадаємо

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав успішною зустріч у Білому домі. При цьому, за його словами, "наступні кроки будуть складнішими, ми повинні чинити тиск на росію".

Вадим Хлюдзинський

