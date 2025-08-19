$41.340.11
19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение следующих двух недель - Мерц после переговоров в Белом доме

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Европейские союзники в Белом доме заявили, что переговоры о прекращении войны в Украине возможны только при ее участии. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение двух недель.

Встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение следующих двух недель - Мерц после переговоров в Белом доме

Европейские союзники во время переговоров в Белом доме четко дали понять, что настоящие переговоры о прекращении войны в Украине могут состояться только с участием Украины. Об этом по итогам встречи заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН.

Детали

По его словам, такой саммит должен быть тщательно подготовлен, при этом встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным должна состояться в течение следующих двух недель.

Мерц также рассказал, что разговор с президентом США Дональдом Трампом был "очень откровенным"

Очень хорошая, сосредоточенная атмосфера. Расслабленная атмосфера между Трампом и Зеленским

- подчеркнул канцлер Германии.

В то же время он подчеркнул, что Украине нельзя навязывать отступление со своих территорий, при этом США, по его словам, готовы предоставить Украине гарантии безопасности и координировать их с Европой.

Напомним

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал успешной встречу в Белом доме. При этом, по его словам, "следующие шаги будут сложнее, мы должны оказывать давление на Россию".

Вадим Хлюдзинский

