Встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение следующих двух недель - Мерц после переговоров в Белом доме
Киев • УНН
Европейские союзники в Белом доме заявили, что переговоры о прекращении войны в Украине возможны только при ее участии. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение двух недель.
Европейские союзники во время переговоров в Белом доме четко дали понять, что настоящие переговоры о прекращении войны в Украине могут состояться только с участием Украины. Об этом по итогам встречи заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН.
Детали
По его словам, такой саммит должен быть тщательно подготовлен, при этом встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным должна состояться в течение следующих двух недель.
Мерц также рассказал, что разговор с президентом США Дональдом Трампом был "очень откровенным"
Очень хорошая, сосредоточенная атмосфера. Расслабленная атмосфера между Трампом и Зеленским
В то же время он подчеркнул, что Украине нельзя навязывать отступление со своих территорий, при этом США, по его словам, готовы предоставить Украине гарантии безопасности и координировать их с Европой.
Напомним
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал успешной встречу в Белом доме. При этом, по его словам, "следующие шаги будут сложнее, мы должны оказывать давление на Россию".
