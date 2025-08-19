$41.340.11
19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 24100 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 21305 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 17859 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 28876 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 75590 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 47850 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 75084 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47567 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 132226 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Это была лучшая из наших встреч": Зеленский поделился подробностями переговоров с Трампом

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. Он показал ситуацию на поле боя и обсудил гарантии безопасности.

"Это была лучшая из наших встреч": Зеленский поделился подробностями переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский крайне положительно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает УНН.

Детали

"Это была лучшая из наших встреч", - сказал глава государства во время брифинга.

По его словам, он на карте показал "ситуацию на поле боя американским союзникам".

Кто что реально контролирует на поле боя, на нашей земле, на временно оккупированных территориях

- рассказал Зеленский.

Он отметил, что ключевым вопросом как старт для окончания войны были гарантии безопасности Украине.

"С США мы проговаривали вопрос, что все стороны должны продемонстрировать желание окончания войны. Это дипломатическая встреча на уровне лидеров. Если ни одна сторона не будет демонстрировать такого желания, то мы будем соответственно действовать", - заявил Президент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства выходил из Белого дома "в длинной колонне черных автомобилей охраны".

Вадим Хлюдзинский

