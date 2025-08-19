"Это была лучшая из наших встреч": Зеленский поделился подробностями переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский крайне положительно оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает УНН.

"Это была лучшая из наших встреч", - сказал глава государства во время брифинга.

По его словам, он на карте показал "ситуацию на поле боя американским союзникам".

Кто что реально контролирует на поле боя, на нашей земле, на временно оккупированных территориях