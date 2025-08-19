"Это была лучшая из наших встреч": Зеленский поделился подробностями переговоров с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. Он показал ситуацию на поле боя и обсудил гарантии безопасности.
Детали
"Это была лучшая из наших встреч", - сказал глава государства во время брифинга.
По его словам, он на карте показал "ситуацию на поле боя американским союзникам".
Кто что реально контролирует на поле боя, на нашей земле, на временно оккупированных территориях
Он отметил, что ключевым вопросом как старт для окончания войны были гарантии безопасности Украине.
"С США мы проговаривали вопрос, что все стороны должны продемонстрировать желание окончания войны. Это дипломатическая встреча на уровне лидеров. Если ни одна сторона не будет демонстрировать такого желания, то мы будем соответственно действовать", - заявил Президент Украины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства выходил из Белого дома "в длинной колонне черных автомобилей охраны".
