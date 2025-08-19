Встреча Путина и Зеленского может состояться до конца августа - Axios
Киев • УНН
Белый дом надеется организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа при содействии Дональда Трампа. Президент США уже обсудил гарантии безопасности для Украины и координирует действия с Россией и Украиной.
В Белом доме надеются провести встречу российского диктатора владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского до конца августа. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный "информированный источник", пишет УНН.
Тем временем президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подвел итоги встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Трампа, во время встречи стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые должны быть предоставлены различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
Все очень рады перспективе мира для россии и Украины
Он отметил, что после завершения встреч он позвонил российскому диктатору владимиру путину и "начал организацию встречи, место которой еще будет определено, между президентом путиным и президентом Зеленским".
После этой встречи состоится трехсторонняя, в которой будут участвовать два президента и я лично
Он подчеркнул, что это "очень хороший, своевременный шаг к завершению войны, которая длится почти четыре года".
"Вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф координируют действия с россией и Украиной", - резюмировал Трамп.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была конструктивной и очень конкретной.
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times19.08.25, 01:11 • 10490 просмотров