Встреча Путина и Зеленского может состояться до конца августа - Axios

В Белом доме надеются провести встречу российского диктатора владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского до конца августа. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный "информированный источник", пишет УНН.

Тем временем президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подвел итоги встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщает УНН.

По словам Трампа, во время встречи стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые должны быть предоставлены различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.

Все очень рады перспективе мира для россии и Украины

Он отметил, что после завершения встреч он позвонил российскому диктатору владимиру путину и "начал организацию встречи, место которой еще будет определено, между президентом путиным и президентом Зеленским".

После этой встречи состоится трехсторонняя, в которой будут участвовать два президента и я лично