Встреча Путина и Зеленского может состояться до конца августа - Axios

19:57 • 12179 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 25587 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 21991 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 18520 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 29419 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 76270 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 48057 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 75556 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47621 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 132578 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
"Это невозможно": Зеленский отверг территориальные уступки россии перед встречей с Трампом18 августа, 15:36
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа18 августа, 16:07
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"18 августа, 17:45
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом21:48
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times22:11
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 76278 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 75561 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 132583 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"18 августа, 17:45
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов16 августа, 07:05
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37
Financial Times
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
Твиттер
Старлинк

Встреча Путина и Зеленского может состояться до конца августа - Axios

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Белый дом надеется организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа при содействии Дональда Трампа. Президент США уже обсудил гарантии безопасности для Украины и координирует действия с Россией и Украиной.

Встреча Путина и Зеленского может состояться до конца августа - Axios

В Белом доме надеются провести встречу российского диктатора владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского до конца августа. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный "информированный источник", пишет УНН.

Тем временем президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подвел итоги встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, во время встречи стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые должны быть предоставлены различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.

Все очень рады перспективе мира для россии и Украины

- написал президент США.

Он отметил, что после завершения встреч он позвонил российскому диктатору владимиру путину и "начал организацию встречи, место которой еще будет определено, между президентом путиным и президентом Зеленским".

После этой встречи состоится трехсторонняя, в которой будут участвовать два президента и я лично

- анонсировал Трамп.

Он подчеркнул, что это "очень хороший, своевременный шаг к завершению войны, которая длится почти четыре года".

"Вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф координируют действия с россией и Украиной", - резюмировал Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была конструктивной и очень конкретной.

Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times19.08.25, 01:11 • 10490 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина