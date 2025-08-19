Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times
Киев • УНН
Украина не примет никакого соглашения, включающего территориальные уступки россии, и настаивает на прекращении огня. Киев также отклоняет предложение путина заморозить линию фронта и требует полную компенсацию за ущерб.
Украина не примет никакого соглашения, включая территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полноценному мирному соглашению. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, принятый по итогам переговоров в Белом доме, информирует УНН.
Детали
В документе якобы указывается, что "длительный мир должен базироваться не на уступках и бесплатных подарках Путину, а на системе безопасности, которая предотвратит будущую агрессию".
Согласно документу, Киев также отклоняет предложение российского диктатора Владимира Путина, сделанное президенту США Дональду Трампу на Аляске, заморозить остальную часть линии фронта, если Украина выведет войска из частично оккупированных восточных регионов Донецкой и Луганской областей.
Это создало бы плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских войск к городу Днепр и достижения целей агрессии другими средствами
Также отмечается, что Киев настаивает на получении от Москвы полной компенсации за ущерб, нанесенный в военное время, которая может быть выплачена за счет замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Кроме того, любые ослабления санкций должны быть предоставлены только при условии соблюдения Россией будущего мирного соглашения и "честной игры".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была конструктивной и очень конкретной.
