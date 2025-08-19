$41.340.11
19:57 • 10426 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 21844 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 20267 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 16898 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 28131 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 74618 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 47589 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 74371 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47480 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 131665 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times

Киев • УНН

 • 3922 просмотра

Украина не примет никакого соглашения, включающего территориальные уступки россии, и настаивает на прекращении огня. Киев также отклоняет предложение путина заморозить линию фронта и требует полную компенсацию за ущерб.

Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times

Украина не примет никакого соглашения, включая территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полноценному мирному соглашению. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ, принятый по итогам переговоров в Белом доме, информирует УНН.

Детали

В документе якобы указывается, что "длительный мир должен базироваться не на уступках и бесплатных подарках Путину, а на системе безопасности, которая предотвратит будущую агрессию".

Согласно документу, Киев также отклоняет предложение российского диктатора Владимира Путина, сделанное президенту США Дональду Трампу на Аляске, заморозить остальную часть линии фронта, если Украина выведет войска из частично оккупированных восточных регионов Донецкой и Луганской областей.

Это создало бы плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских войск к городу Днепр и достижения целей агрессии другими средствами

- говорится в документе.

Также отмечается, что Киев настаивает на получении от Москвы полной компенсации за ущерб, нанесенный в военное время, которая может быть выплачена за счет замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Кроме того, любые ослабления санкций должны быть предоставлены только при условии соблюдения Россией будущего мирного соглашения и "честной игры".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом США Дональдом Трампом была конструктивной и очень конкретной.

