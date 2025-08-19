И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios

$41.340.11
48.310.13
ukenru
19:57 • 8414 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 19080 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 19051 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 15779 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 27240 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 73518 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 47313 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 73524 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47364 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 130935 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Киев • УНН

 492 просмотра

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Трамп обсуждал идею трёхстороннего саммита с участием путина и Зеленского.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, прервав встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с разговором, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что ранее в понедельник Трамп заявил, что Путин ожидает звонка от него после завершения переговоров. Трамп сказал, что надеется быстро организовать трехсторонний саммит с участием Путина и Зеленского, но Путин еще не согласился на эту идею.

Трамп также позвонил Зеленскому после завершения саммита с Путиным. Однако в этом случае Трамп сделал перерыв во встрече с европейцами, чтобы совершить звонок

- отмечает СМИ.

По данным источников издания, Трамп обсуждал идею трехстороннего саммита на встрече с Зеленским и европейскими лидерами.

"Он сказал, что хочет поговорить об этом с Путиным и что хочет сделать это в ближайшее время, но не назвал дату или место проведения", - говорится в статье.

Напомним

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Впоследствии стало известно, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме завершилась. Об этом УНН сообщили источники в украинской делегации. В свою очередь в Офисе Президента сообщили, что встреча завершилась, но лидеры остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.

