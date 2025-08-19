И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Трамп обсуждал идею трёхстороннего саммита с участием путина и Зеленского.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, прервав встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с разговором, информирует УНН. Детали Издание указывает, что ранее в понедельник Трамп заявил, что Путин ожидает звонка от него после завершения переговоров. Трамп сказал, что надеется быстро организовать трехсторонний саммит с участием Путина и Зеленского, но Путин еще не согласился на эту идею. Трамп также позвонил Зеленскому после завершения саммита с Путиным. Однако в этом случае Трамп сделал перерыв во встрече с европейцами, чтобы совершить звонок - отмечает СМИ. По данным источников издания, Трамп обсуждал идею трехстороннего саммита на встрече с Зеленским и европейскими лидерами. "Он сказал, что хочет поговорить об этом с Путиным и что хочет сделать это в ближайшее время, но не назвал дату или место проведения", - говорится в статье. Напомним Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. Впоследствии стало известно, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме завершилась. Об этом УНН сообщили источники в украинской делегации. В свою очередь в Офисе Президента сообщили, что встреча завершилась, но лидеры остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате. Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной