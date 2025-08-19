И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, прервав встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами в Белом доме. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с разговором, информирует УНН.
Детали
Издание указывает, что ранее в понедельник Трамп заявил, что Путин ожидает звонка от него после завершения переговоров. Трамп сказал, что надеется быстро организовать трехсторонний саммит с участием Путина и Зеленского, но Путин еще не согласился на эту идею.
Трамп также позвонил Зеленскому после завершения саммита с Путиным. Однако в этом случае Трамп сделал перерыв во встрече с европейцами, чтобы совершить звонок
По данным источников издания, Трамп обсуждал идею трехстороннего саммита на встрече с Зеленским и европейскими лидерами.
"Он сказал, что хочет поговорить об этом с Путиным и что хочет сделать это в ближайшее время, но не назвал дату или место проведения", - говорится в статье.
Напомним
Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.
Впоследствии стало известно, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме завершилась. Об этом УНН сообщили источники в украинской делегации. В свою очередь в Офисе Президента сообщили, что встреча завершилась, но лидеры остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.
