Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «решении» вопроса встречи Зеленского и Путина, которая состоится «в ближайшие дни». Макрон призвал усилить санкции против России, если мирные переговоры провалятся.
Вопрос проведения встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским "решен". Об этом после переговоров в Белом доме заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
Детали
По его словам, эта встреча состоится "в ближайшие дни".
В то же время Макрон призвал к усилению санкций против России, если мирные переговоры провалятся.
Если этот процесс будет отклонен, мы также все соглашаемся, что санкции придется усилить, и, в любом случае, это будет позиция, которая оказывает большее давление на российскую сторону
Он подчеркнул, что Россия "эскалирует войну" и "не подает никакого сигнала" о том, что она хочет мира.
Конечная цель Путина состоит в том, чтобы захватить как можно больше территории и ослабить Украину
Он добавил, что Евросоюз будет "работать с Соединенными Штатами над содержанием гарантий безопасности" для Украины.
Напомним
Президент Владимир Зеленский после переговоров в Белом доме заявил, что вопрос украинских территорий - "это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным".
