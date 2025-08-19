Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон

$41.340.11
18 августа, 19:57 • 14770 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 30544 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 24058 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 20434 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 30924 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 78034 просмотра
18 августа, 13:21 • 48507 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
18 августа, 13:19 • 76877 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
18 августа, 11:50 • 47788 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
18 августа, 08:34 • 133472 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Популярные новости
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 13869 просмотра
Через неделю-две, возможно, мы закончим эту войну. Две стороны желают заключить соглашение - Трамп18 августа, 19:21 • 4440 просмотра
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD20:45 • 4146 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом21:48 • 12106 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times22:11 • 13888 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 117728 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 135148 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 13909 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 75692 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 67316 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 99977 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 85542 просмотра
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «решении» вопроса встречи Зеленского и Путина, которая состоится «в ближайшие дни». Макрон призвал усилить санкции против России, если мирные переговоры провалятся.

Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон

Вопрос проведения встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским "решен". Об этом после переговоров в Белом доме заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

По его словам, эта встреча состоится "в ближайшие дни".

В то же время Макрон призвал к усилению санкций против России, если мирные переговоры провалятся.

Если этот процесс будет отклонен, мы также все соглашаемся, что санкции придется усилить, и, в любом случае, это будет позиция, которая оказывает большее давление на российскую сторону

- сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что Россия "эскалирует войну" и "не подает никакого сигнала" о том, что она хочет мира.

Конечная цель Путина состоит в том, чтобы захватить как можно больше территории и ослабить Украину

- отметил Макрон.

Он добавил, что Евросоюз будет "работать с Соединенными Штатами над содержанием гарантий безопасности" для Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский после переговоров в Белом доме заявил, что вопрос украинских территорий - "это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным".

Встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение следующих двух недель - Мерц после переговоров в Белом доме19.08.25, 02:52 • 1496 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина