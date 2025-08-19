Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон

Вопрос проведения встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским "решен". Об этом после переговоров в Белом доме заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

По его словам, эта встреча состоится "в ближайшие дни".

В то же время Макрон призвал к усилению санкций против России, если мирные переговоры провалятся.

Если этот процесс будет отклонен, мы также все соглашаемся, что санкции придется усилить, и, в любом случае, это будет позиция, которая оказывает большее давление на российскую сторону

Он подчеркнул, что Россия "эскалирует войну" и "не подает никакого сигнала" о том, что она хочет мира.

Конечная цель Путина состоит в том, чтобы захватить как можно больше территории и ослабить Украину