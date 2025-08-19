$41.340.11
Макрон після зустрічі в Білому домі: санкції проти рф посилять, якщо переговори проваляться

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон висловив скептицизм щодо готовності путіна до миру, наголосивши на необхідності посилення санкцій проти рф у разі відсутності прогресу в переговорах. Він підкреслив неприйнятність територіальних поступок та важливість гарантій безпеки для України.

Макрон після зустрічі в Білому домі: санкції проти рф посилять, якщо переговори проваляться

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі в Білому домі заявив, що не вірить у щире бажання володимира путіна завершити війну проти України. Якщо прогресу на переговорах не буде, Париж наполягає на запровадженні нових санкцій. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Французький президент Еммануель Макрон висловив скептицизм щодо готовності росії до миру. 

Коли я дивлюся на ситуацію та факти, я не бачу, щоб президент путін зараз дуже прагнув миру. Але, можливо, я надто песимістичний

- заявив він в ексклюзивному інтерв’ю NBC News після зустрічі з американським лідером у Вашингтоні.

Попри обережність у формулюваннях, Макрон наголосив, що росія залишається агресором, який "краде дітей, відмовляється від припинення вогню та продовжує атакувати мирних жителів". На його думку, мирна угода без реальних гарантій безпеки для України не матиме сенсу.

Якщо ви укладете будь-яку мирну угоду без гарантій безпеки, росія ніколи не поважатиме своїх слів

- сказав він.

Французький лідер підкреслив, що США та Європа повинні чинити тиск на кремль. Якщо переговори, анонсовані Дональдом Трампом між путіним і Володимиром Зеленським, не принесуть результатів, "санкції слід посилювати – як первинні, так і вторинні".

Особливу увагу Макрон приділив неприйнятності територіальних поступок, які москва намагається нав’язати:

Я не бачу жодної заміни в пропозиції росіян, окрім повернення до того, чого вони хотіли спочатку

 - додав він.

На знак підтримки України у Вашингтоні поряд із Макроном були ключові європейські політики: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єри Великої Британії Кір Стармер та Італії Джорджія Мелоні. Це демонструє масштабну єдність Заходу перед російською агресією.

Завершуючи, Макрон попередив, що війна має глобальні наслідки:

Те, що відбувається в Україні, важливо не лише для українського народу, але й для безпеки всієї Європи. Ми маємо справу з ядерною державою, яка вирішила більше не поважати міжнародні кордони. Те, як ми поведемося в Україні, стане випробуванням для довіри у всьому світі

- такими були його слова.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про "вирішення" питання зустрічі Зеленського та путіна, яка відбудеться "найближчими днями". Макрон закликав посилити санкції проти росії, якщо мирні переговори проваляться.

Степан Гафтко

