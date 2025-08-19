Макрон після зустрічі в Білому домі: санкції проти рф посилять, якщо переговори проваляться

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі в Білому домі заявив, що не вірить у щире бажання володимира путіна завершити війну проти України. Якщо прогресу на переговорах не буде, Париж наполягає на запровадженні нових санкцій. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Французький президент Еммануель Макрон висловив скептицизм щодо готовності росії до миру.

Коли я дивлюся на ситуацію та факти, я не бачу, щоб президент путін зараз дуже прагнув миру. Але, можливо, я надто песимістичний

Попри обережність у формулюваннях, Макрон наголосив, що росія залишається агресором, який "краде дітей, відмовляється від припинення вогню та продовжує атакувати мирних жителів". На його думку, мирна угода без реальних гарантій безпеки для України не матиме сенсу.

Якщо ви укладете будь-яку мирну угоду без гарантій безпеки, росія ніколи не поважатиме своїх слів

Французький лідер підкреслив, що США та Європа повинні чинити тиск на кремль. Якщо переговори, анонсовані Дональдом Трампом між путіним і Володимиром Зеленським, не принесуть результатів, "санкції слід посилювати – як первинні, так і вторинні".

Особливу увагу Макрон приділив неприйнятності територіальних поступок, які москва намагається нав’язати:

Я не бачу жодної заміни в пропозиції росіян, окрім повернення до того, чого вони хотіли спочатку

На знак підтримки України у Вашингтоні поряд із Макроном були ключові європейські політики: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єри Великої Британії Кір Стармер та Італії Джорджія Мелоні. Це демонструє масштабну єдність Заходу перед російською агресією.

Завершуючи, Макрон попередив, що війна має глобальні наслідки:

Те, що відбувається в Україні, важливо не лише для українського народу, але й для безпеки всієї Європи. Ми маємо справу з ядерною державою, яка вирішила більше не поважати міжнародні кордони. Те, як ми поведемося в Україні, стане випробуванням для довіри у всьому світі